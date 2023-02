Już niebawem rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok. Tymczasem trwają jeszcze wypłaty końcowe tych, które przyznano za 2022 rok. Dotychczas z tego tytułu na konta rolników trafiło ponad 16 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sukcesywnie przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Zaliczki zostały zrealizowane w ubiegłym roku, teraz trwają wypłaty końcowe. W sumie z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok na konta rolników trafiło dotychczas ponad 16 mld zł.

Zaliczki wypłacone

Od 17 października do 30 listopada 2022 r. ARiMR wypłacała zaliczki, na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W tym okresie rolnikom przekazano ponad 12,92 mld zł, tj. 10,78 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i ponad 2,14 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

Od 1 grudnia 2022 r. trwa realizacja wypłat końcowych. Do tej pory z tego tytułu na konta beneficjentów trafiło blisko 3,16 mld zł – 2,76 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i 394 mln zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

W 2022 roku złożono 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Dotychczas wypłacono z tego tytułu 13,54 mld zł. Natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW za 2022 roku do rolników trafiło 2,53 mld zł. Łącznie zatem otrzymali oni nieco ponad 16 mld zł.

Czas na realizację płatności w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku.

Czemu nie ma pieniędzy na koncie?

Warto, by oczekujący na pieniądze z tytułu dopłat upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać.

Innym powodem nie otrzymania przyznanych dopłat może być kontrola administracyjna, fotograficzna lub na miejscu u rolnika.