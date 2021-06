Dopłaty za 2020 rok prawie wypłacone

13 mld zł trafiło do beneficjentów spoza „Systemu dla małych gospodarstw”, a tylko ok. jedna dziesiąta tej kwoty do rolników z tego systemu.

Realizacja wypłat płatności bezpośrednich za rok 2020 przebiega bez opóźnień – informuje wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Wypłata płatności bezpośrednich za rok 2020 rozpoczęła się 16 października 2020 r., w ramach zaliczek, tj. do 30 listopada 2020 r., wypłacono 10,409 mld zł dla ponad 1,275 mln rolników.

Do 28 maja 2021 r. wypłacono ogółem ponad 15,13 mld zł (w tym ok. 123 mln zł to środki z tytułu zwrotu dyscypliny finansowej za rok poprzedni) dla ok. 1,29 mln rolników – podała wiceminister w odpowiedzi na interpelację poselską, sporządzonej 2 czerwca, ze stanem na 28 maja.

Termin wypłaty dopłat upływa 30 czerwca.

Jak wynika ze szczegółowych danych, odmówiono przyznania płatności dla 13 052 wniosków – najwięcej, ponad 2 tys. było ich w województwie mazowieckim.

Beneficjentom spoza „Systemu dla małych gospodarstw” wypłacono kwotę 13 650 564 291 zł, a w ramach tego systemu - 1 360 419 048 zł.

Jak zaznaczyła wiceminister, przepisy UE przewidują także możliwość wypłaty płatności bezpośrednich po 30 czerwca, jednak wydatki z tego tytułu nie powinny przekraczać 5% wydatków dokonanych w podstawowym terminie.

Przypomnijmy, że „System dla małych gospodarstw” dotyczy płatności do 1250 euro, rolnicy w nim uczestniczący nie muszą realizować zazielenienia, są zwolnieni z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności i ewentualnych kar za tzw. niezgłoszenie wszystkich działek rolnych w gospodarstwie.

