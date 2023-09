Trwają wypłaty dla rolników, którzy ubiegali się o wsparcie w związku ze sprzedażą pszenicy, kukurydzy lub gryki. Ile trafiło już na konta rolników? Co z pozostałymi zbożami?

Jak idzie wypłata tegorocznego wsparcia do zbóż?

Pomoc dla rolników, którzy do 14 kwietnia 2023 r. sprzedali pszenicę, kukurydzę lub grykę

W zakończonym 30 czerwca 2023 r. naborze dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki, którzy ponieśli straty spowodowane wojną na Ukrainie, ARiMR zarejestrowała 69,38 tys. wniosków o pomoc.

Jak pamiętamy, jednym z warunków skorzystania z takiego wsparcia było sprzedanie ziarna w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. uprawnionemu podmiotowi. Trwają wypłaty pomocy. 21 czerwca Agencja rozpoczęła wypłatę pieniędzy z tego tytułu. Do tej pory blisko 65,6 tys. rolników otrzymało 712,7 mln zł.

Pomoc dla rolników, którzy po 14 kwietnia sprzedali pszenicę lub grykę

O wsparcie w związku ze sprzedażą między 15 kwietnia a 15 lipca 2023 r. pszenicy lub gryki ubiegało się 117,5 tys. producentów.

Nabór wniosków zakończył się 31 lipca, a już 4 sierpnia, jak podkreśla ARiMR, rozpoczęła się realizacja płatności. Od tego czasu, do 29 września br. 103,7 tys. rolników otrzymało blisko 1,94 mld zł.

Trwa wypłata wsparcia do zbóż i roślin oleistych

Kto do 15 lipca sprzedał kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, mógł złożyć wniosek o pomoc do 31 lipca 2023 r. Trwają wypłaty wsparcia z tego tytułu – do tej pory (tj. do 29 września br. jak informuje ARiMR) na konta 73,7 tys. rolników wpłynęło 773 mln zł.

Ubiegających się o takie wsparcie jest 132 tys. rolników. Pula środków na ten cel opiewała na kwotę 800 mln zł, tak więc nie dla wszystkich - póki co - starczy, zadekretowanych wcześniej, pieniędzy.

Niestety ci rolnicy, którzy nie załapią się na wypłatę pieniędzy z pierwszej puli, będą musieli ponownie złożyć wniosek o wsparcie. Będzie miał na to czas do końca października.

