Jak wygląda statystyka z aktualnego raportu przyjętych wniosków w kampanii 2023? "Rolnictwo węglowe" wygrywa!, fot. shutterstock

- Rolnictwo węglowe to jest plan płacenia rolnikom za to, co teraz robią za darmo - tak do tej koncepcji, jeszcze przed zatwierdzeniem PS dla WPR 2023-2027 przekonywał, wówczas bardzo sceptycznie odnoszących się do tej idei rolników, Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa. A jak jest dziś? Wychodzi na to, że ekoschemat "Rolnictwo węglowe" rozbije bank z dopłatami.

Jak pamiętamy, jeszcze rok, dwa lata temu, rolnicy byli bardzo sceptyczni, jeśli chodzi o temat rolnictwa węglowego, w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską w ramach idei Zielonego Ładu. - Koncepcja rolnictwa węglowego przedstawiona przez Komisję Europejską oraz zainicjowane przez nią działania, które niedługo zostaną przekształcone w konkretne projekty legislacyjne, są jednoznacznie korzystne dla rolnictwa. Właściwie jest to plan płacenia rolnikom za to, co do tej pory robili za darmo, a mianowicie za dobre praktyki rolnicze, które powodują pochłanianie i przechowywanie węgla w glebie, redukując w ten sposób jego emisję – wyjaśniał pod koniec 2021 r. Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w rozmowie z red. Iwoną Dybą, dziennikarką farmer.pl. Czytaj więcej Wojciechowski: Rolnictwo węglowe to jest plan płacenia rolnikom za to, co teraz robią za darmo Dziś, patrząc na to, jak wygląda statystyka z aktualnego raportu ARiMR dot. przyjętych wniosków o dopłaty w kampanii 2023 - ekoschemat "Rolnictwo węglowe" rozbije bank z dopłatami. Wniosków o dopłaty wciąż nie za dużo, ale progres jest Dzięki uprzejmości Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymuje cyklicznie tygodniowe zestawienia wniosków złożonych w ramach nowej kampanii dopłat bezpośrednich. Jak wynika z zestawienia na dzień 03.05.2023 r. wnioski, w całym kraju złożyło 425 343 rolników, w tym w Wielkopolsce 33 458 . W ramach złożonych wniosków, rolnicy wnioskują o 141 615 ekoschematy, w tym o 11 227 w Wielkopolsce. Gdyby założyć, że jeden wniosek to jeden ekoschemat, to odsetek rolników ubiegających się o ekoschematy wyniósłby 33,29 %. W rzeczywistości ten odsetek może być mniejszy, ponieważ zgodne z zasadami ekoschematy można łączyć, i jeden wniosek może zawierać ich więcej. Województwa, które przodują we wnioskowaniu o ekoschematy to: mazowieckie, lubelskie, łódzkie i podlaskie. Najmniejszym zainteresowaniem, te praktyki cieszą się w województwie lubuskim oraz opolskim. Wielkopolska lokuje się w środku stawki. Zdecydowanie najchętniej wybierany jest ekoschemat „Rolnictwo weglowe”, bo stanowi aż 83,14 % wszystkich wskazywanych ekoschematów. Najmniejszym wzięciem cieszy się ekoschemat „Biologiczna ochrona upraw” – łącznie 319 złożonych wniosków, pojedyncze wnioski dotyczą również „Integrowanej produkcji roślin” (1231 złożonych wniosków) oraz „Roślin miododajnych” (1316 złożonych wniosków). Dobrostan zwierząt Jak zauważa WIR, stosunkowo niewielkim zainteresowaniem cieszy się ekoschemat „Dobrostan zwierząt” z wynikiem 12,64 % w stosunku do wszystkich ekoschematów, o które wnioskowali rolnicy. Na ekoschemat „Dobrostan zwierząt” złożono łącznie w kraju 17 900 wniosków, w tym w Wielkopolsce 920 wniosków. Dla porównania najwięcej, bo aż 4 152 w mazowieckiem. Zdecydowanie najwięcej wniosków złożono do tej pory na dobrostan krów mlecznych 14 248, następnie na dobrostan opasów - 3 248, i na dobrostan krów mamek - 1 226. Na dobrostan tuczników złożono 575 wniosków, loch - 594 wniosków, a na dobrostan koni - 457 wniosków. Po 9 (słownie dziewięć!) wniosków w skali kraju złożono na dobrostan indyków, brojlerów i kur, 45 wniosków na kozy, a 328 wniosków na owce. Rolnictwo węglowe - czyli, która praktyka konkretnie? W ramach ekoschematu „Rolnictwo węglowe”, największą popularnością w skali kraju, cieszyły się następujące praktyki: Wymieszanie słomy z glebą – 75 894 wniosków

Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe – 37 370 wniosków

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 24 210 wniosków Zróżnicowana struktura upraw - to według statystyk przekazanych przez ARiMR w skali kraju 17 535 złożonych wniosków, uproszczone systemy upraw - 14 380 wniosków, ekstensywne użytkowanie TUZ - 9 979 wniosków, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia - 6 929 wniosków, a stosowanie płynnych nawozów - 6 134 wniosków. Jakie były ekoschematowe prognozy? Jako ciekawostkę, przypomnijmy jakie były wyniki przeprowadzonej jeszcze w 2020 r. przez resort rolnictwa ankiety na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją poszczególnych praktyk w ramach ekoschematów. Warto podkreślić, że wtedy mówiono jeszcze o 16 praktykach. I tak, ponad połowa ankietowanych wyraziła potencjalne zainteresowanie realizacją: Wapnowania dotyczącego stosowania na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych,

Zmianowania polegającego na prowadzeniu uprawy roślin na gruntach ornych w taki sposób, aby zachować dodatni bilans substancji organicznej,

Opracowania i przestrzegania planu nawożenia przygotowanego w oparciu o bilans azotu i chemiczną analizę gleby, obejmującego powierzchnię wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie,

Międzyplonów ozimych utrzymywanych w terminie od dnia 1 października do 15 lutego przy jednoczesnym zakazie stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego,

Przyorania obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę. - Analizując zainteresowanie wyżej wymienionymi praktykami widoczny jest wzrost zainteresowania wraz ze zwiększaniem się powierzchni ankietowanego gospodarstwa - podkreślono w przekazanej redakcji informacji opracowanej w resorcie rolnictwa. Respondenci, bez względu na kierunek prowadzonej w gospodarstwie produkcji (tzn. roślinnej czy zwierzęcej), najczęściej wykazywali zainteresowanie praktyką Wapnowanie. Ponadto w gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną, najczęściej deklarowano chęć realizacji praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Zmianowanie oraz Międzyplony ozime. Natomiast w gospodarstwach o profilu zwierzęcym największym zainteresowaniem cieszyła się praktyka "Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt". Czytaj więcej Na jakie ekoschematy będą się decydować rolnicy w nowej WPR? Nabór wniosków o dopłaty został przedłużony! W związku z faktem, że w 2023 r. kampania składania wniosków przebiega po raz pierwszy wg nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - 2 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że do 30 czerwca 2023 r. jest wydłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR. Dodatkowo zmiany do wniosków również można będzie składać dłużej – do 17 lipca 2023 r. Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, tj. do 25 lipca 2023 r. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy. Realizacja dopłat za 2022 rok na finiszu W 2022 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat końcowych z tego tytułu. Dotychczas w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 rok do rolników trafiło ponad 19,53 mld zł. Z tej kwoty 16,5 mld zł to płatności bezpośrednie, a 3,03 mld zł – wsparcie obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Czytaj więcej Ceny ziemi rolnej 2023: znowu drożej za hektar

