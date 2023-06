Susza w zasadzie z dnia na dzień powiększa obszar swojego panowania w Unii Europejskiej. Ministrowie rolnictwa biją na alarm oczekując elastyczności od Komisji Europejskiej w zakresie wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich. Liczą także na adresowaną pomoc finansową dla rolników.

Ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej przekazali informacje na temat wpływu niekorzystnych warunków pogodowych w Europie na stan upraw. To odpowiedź na wniosek Portugalczyków, którzy złożyli go do Komisji w imieniu Hiszpanii, Włoch i Francji i liczą na wsparcie dla swoich rolników.

Te kraje wzywają Janusza Wojciechowskiego do reakcji. Liczą na to, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i że pozwoli na wypłatę wyższych zaliczek i uruchomi dopłaty dla rolników dotkniętych suszą. Komisarz oświadczył, że Komisja zrobi co może.

Na większości terytorium Unii Europejskiej warunki pogodowe w ostatnich miesiącach doprowadziły do szczególnie poważne sytuacje w kilku regionach, albo przez brak opadów, występowanie fal upałów fale, a także silnych powodzi.

Sytuacja klimatyczna w Europie robi się coraz trudniejsza. Upały wywołujące suszę doskwierają rolnikom na co raz większym obszarze. Ale nie tylko one są zmorą dla upraw rolniczych. Dla odmiany, Włosi zmagają się ze skutkami powodzi.

Obszar występowania suszy w Europie przedstawiła delegacja portugalska podczas ostatniego posiedzenie Rady ministrów rolnictwa w Brukseli. Połączony wskaźnik suszy z 30 kwietnia 2023 r., pokazuje, że ​​21,6% terytorium Europy znajduje się w stanie ostrzegawczym, a 3,2% w stanie alarmowym. Sytuacja ta obejmuje również południowe państwa członkowskie znajdujące się w różnych regionach. Według najnowszej mapy na 25,9% terytorium UE-27 notowany jest stan ostrzegawczy, a na 8,0% stan alarmowy. Informacje te pochodzą z Europejskiego Obserwatorium Suszy, które jest we władaniu Komisji Europejskiej.

Europejskiej Obserwatorium Suszy jest jednym z narzędzi pomocnym Komisji Europejskiej w podejmowaniu decyzji finansowych wobec rolników. Dane z monitoringu pokazują pogarszającą się sytuację, susza postępuje, fot. Farmer

Południe narażone najbardziej

– W wyniku trudnych warunków obserwujemy trudności w utrzymaniu upraw i wielkie zaniepokojenie rolników, zwłaszcza tych, którzy produkują zboża i potrzebują paszy do skarmiania zwierząt – przekonywała 30 maja br. delegacja z Portugali podczas obrad Rady UE.

Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w Hiszpanii. Ten kraj boryka się z niedoborem opadów od dłuższego czasu, co w połączeniu z wysokimi temperaturami, zagraża żywotności upraw i pastwisk. Opady w okresie od 1 października 2022 do 25 kwietnia 2023 były mniejsze o 24% w porównaniu do poprzednich okresów. Sytuację dodatkowo komplikuje bardzo słaby pod kątem opadów rok hydrologiczny 2021/22, gdy odnotowano ich spadki (26% poniżej wartości średniej). Szacuje się, że produkcja oliwy spadnie o 55%, zbóż o 26%, a owoców cytrusowych o 18%.

68% zasobów wód podziemnych nadal znajduje się na „umiarkowanie niskim lub bardzo niskim poziomie” we Francji. Tylko 17% zasobów wód podziemnych ma poziomy powyżej stanów określanych jako normalne, a 26 departamentów będzie najprawdopodobniej zagrożonych suszą do końca lata.

Ciężka susza we Włoszech została spowodowana przez deficyt wody i brak opadów śniegu. Ten ostatni aspekt nie jest drugorzędny, biorąc pod uwagę, że góry dostarczają wodę również do dorzecza rzeki Pad, która posiada w normalnych warunkach około połowy zasobów wodnych Włoch. Zmniejszenie przepływu rzeki powoduje również podnoszenie się klina solnego znad Morza Adriatyckiego w delcie Padu, co na przestrzeni długiego czasu sprawi, że wody nie będą nadawały się do użytku rolniczego.

Ta niezwykle krytyczna sytuacja, która spowodowała nieodwracalne szkody w systemie produkcyjnym z powodu przedłużającej się suszy, w niektórych regionach Włoch uległa dalszemu pogorszeniu z powodu intensywnych opadów deszczu w bardzo krótkim czasie, co z kolei spowodowało rozległe powodzie z ofiarami śmiertelnymi oraz szkody w produkcji i strukturach gospodarstw, które wciąż są niewymierne, bo duża część dotkniętych powodzią terenów teren nadal jest zalanych. O

O trudnej sytuacji na południu Europy mówiła portugalska delegacja.

Kraje jednomyślne wobec tragedii

Przedstawiciele poszczególnych krajów Unii Europejskiej wyrażali się w podobnym tonie, jak Portugalia, która – przypomnijmy – podczas posiedzenia zabierała głos w imieniu Francji, Hiszpanii i Włoch.

– Aktualna sytuacja meteorologiczna w Polsce może doprowadzić do strat spowodowanych przez suszę – poinformowała Komisję Małgorzata Romanowicz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

Polska poparła propozycje zawarte we wniosku Portugali, w szczególności te dotyczące zwiększenia zaliczek do co najmniej 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz do co najmniej 85% w przypadku płatności z drugiego filaru.

Poza tym Polska uważa, że uzasadnione jest zwiększenie zaliczek w 2023 r. z powodu gwałtownego wzrostu kosztów produkcji oraz zagrożenia utraty płynności finansowej z związku z zakłóceniami na rynku zbóż wywołanymi przez agresję Rosji na Ukrainę. Zdaniem naszej przedstawicielki należy ponadto umożliwić wypłatę zaliczek pomimo nie zakończonej kontroli na miejscu. – Obowiązujące rozwiązania są bardzo krzywdzące dla znacznej części rolników, którzy zostaną wykluczeni z zaliczek w związku z przeprowadzeniem kontroli na miejscu – pierwsze płatności otrzymują oni dopiero po zakończeniu kontroli – dodała.

W imieniu polskiej delegacji głos zabrała Małgorzata Romanowicz.

Wojciechowski jest na tak

Rada przyjęła do wiadomości informacje o niekorzystnych warunkach hydrologicznych w Europie w sezonie 2022/23, co było formalnością. Teraz nadeszła pora na działania ze strony Komisji Europejskiej. Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa poinformował ministrów rolnictwa, że Komisja stanie na wysokości zadania. – Proponujemy 250 mln euro z rezerwy kryzysowej, czyli te środki finansowe, które są teraz dostępne – poinformował polski komisarz. Powiedział także, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wypłata dopłat bezpośrednich była realizowana w sposób elastyczny, czym dał do zrozumienia, że przychyla się do wniosków płynących od ministrów rolnictwa. Podkreślił, że Komisja wykorzysta dostępne instrumenty, żeby pomóc europejskim rolnikom.