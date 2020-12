Europoseł Jarosław Kalinowski: Mam obawy, jeśli chodzi o polską definicję aktywnego rolnika

Jak podkreślał dziś w Senacie podczas "Debaty o rolnictwie" europoseł Jarosław Kalinowski, sytuacja w polskim rolnictwie jest katastrofalna, do problemów, które ciągną się od lat, doszły teraz skutki COVIDU i ASF - i „mamy sytuację wręcz dramatyczną”.

Europoseł wskazał obszary, w których będzie nam najtrudniej dostosować się do planowanych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Przypomniał, że w październiku Parlament Europejski przyjął rozporządzenia dotyczące zmian w WPR, teraz trwa trilog – PE, Rada Ministrów i Komisja Europejska uzgadniają stanowisko.

Dyskusja dotyczy cappingu i degresywności, tworzenia rezerwy kryzysowej, zakresu działań prośrodowiskowych. Na najbliższej sesji PE przyjmie najprawdopodobniej zmiany. Wejdą w życie za dwa lata – to czas dla państw na przygotowanie planów strategicznych.

Jak ocenił europoseł – w nowej WPR „rewolucji nie będzie”, utrzymano zasady i rodzaje znanego wsparcia, więcej niż obecnie (4 proc.) trafi na zwiększenie płatności dla młodych rolników.

W nowej WPR relokacja z II filara (12 proc. w przypadku Polski) musi trafić na działania prośrodowiskowe – dotąd można było przenosić 25 proc. z II do I filara bez wymogu skierowania tych środków tylko na środowisko.

30 proc. środków I filara trafi na ekoschematy.

Płatności ONW nie będą wliczane do 35 proc. z II filara, kierowanych na działania prośrodowiskowe i związane z klimatem. Dochodzi do tego Zielony Ład – planowane zmniejszenie nawożenia o 20 proc. i o 50 proc. stosowania pestycydów i antybiotyków. 25 proc. gruntów w UE ma być ekologicznie uprawianych.

Jak będą wyliczane osiągnięcia tych celów z Zielonego Ładu – tego wciąż nie wiadomo. W połowie grudnia mają być upublicznione zalecenia KE do realizacji krajowych planów strategicznych.

Jak podkreślił Jarosław Kalinowski, rozwój polskiego rolnictwa i wykorzystanie środków dostępnych dla rolnictwa bardzo często blokuje problem braku definicji aktywnego rolnika. Jak mówił, trzy lata "chodził za tym" i cel osiągnął: każdy kraj musi opracować definicję aktywnego rolnika. Poprawkę przyjęto w PE, tylko frakcja PiS była przeciwna temu, aby określić, kim jest rolnik i kto może być podmiotem polityki rolnej. Tymczasem jak podaje raport „Polska wieś 2020” - ponad 70 proc. osób aplikujących o dopłaty bezpośrednie nie prowadzi działalności rolniczej.

- Jeżeli się nie ureguluje - w Polsce zwłaszcza - sprawy aktywnego rolnika, to będzie potężny hamulec rozwoju – stwierdził Jarosław Kalinowski. Jak zastrzegł, nikt tu nie może stracić. Rolnik ma być podmiotem polityki rolnej, a właściciel ziemi powinien mieć rentę dzierżawną. To zależy od nas, to my w kraju mamy tę definicję opracować w planie strategicznym. Powinny tego dopilnować związki zawodowe, bo jak stwierdził Kalinowski, ma obawy co do podejścia rządu do tego tematu.

Budżet i przyjęty fundusz odbudowy jest wielką szansą dla rolnictwa, a zanim uruchomi się nowy budżet, będzie dostępny fundusz odbudowy - są tam środki na wsparcie po covidzie także rolnictwa.

- To, jaka będzie przyszłość polskiego rolnictwa, to dzisiaj zależy w głównej mierze od decyzji, jakie będą podejmowane w Warszawie – mówił europoseł. Jak dodał, widzi zagrożenia dla rozładowania problemów głównie w kraju, a nie w Brukseli.