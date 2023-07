W piśmie do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, datowanym na 18 lipca 2023 r. - Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR pisze:

- Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak obserwuje się spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów.

Według prezesa KRIR, jednym z powodów takiego, jak opisany, stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania utrzymująca się na poziomie 500 zł za 1 tonę odpadów od początku programu.

- Dlatego zwracamy się do Pani Minister z wnioskiem o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację programu. Zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu - podkreśla Wiktor Szmulewicz.