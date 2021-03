Gospodarstwa do 5 ha jednak bez ekoschematów?

Gospodarstwa do 5 ha będą zwolnione z warunkowości przy dopłatach bezpośrednich po 2023 roku? To wciąż okazuje się być możliwe.

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej nastąpi zasadnicza zmiana – nawet 30 proc. wszystkich środków ma być przeznaczone na tzw. ekoschematy – czyli programy ekologiczne obowiązkowe dla państw członkowskich, ale dobrowolne dla rolników. Nie tak jak teraz – kiedy z tytułu zazielenienia większość gospodarstw otrzymywała płatności automatycznie, bez spełniania żadnych warunków – pieniądze te byłyby więc dostępne dopiero po spełnieniu pewnych warunków.

Więcej:

Jakie ekoschematy w nowej WPR?

Jak się okazuje, wciąż możliwe jest jednak osłabienie tych wymogów warunkowości.

Powiedział o tym podczas niedawnych obrad sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej europoseł Krzysztof Jurgiel.

Więcej o tej komisji:

Wojciechowski: Europejski Zielony Ład to dla rolnictwa szansa, nie zagrożenie

Jak stwierdził, podczas uzgodnień w trilogu (tj. negocjacji pomiędzy przedstawicielami Rady, Komisji Europejskiej a Parlamentem Europejskim) jednym z punktów zgłaszanych przez delegację polską była sprawa zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli warunkowości.

- Ponieważ, jak wiemy, Polska jest krajem, w którym tych gospodarstw jest bardzo dużo, co obciąża administrację, w tej perspektywie jesteśmy zwolnieni. Podczas negocjacji udało się uzgodnić z dwoma ugrupowaniami w Parlamencie, że 10 ha to nie, ale może 5 ha. I tak to było głosowane w PE. Zabrakło sześciu głosów. Natomiast ta sprawa staje podczas trilogu - mówił europoseł i pytał Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa: - Chciałem zapytać, jeśli pan komisarz jest na tyle zorientowany w bieżącej pracy tego trilogu, czy do tych 5 ha ma być wprowadzona metoda uproszczona? Czy to da się przeprowadzić? Myślę, że byłoby to korzystne dla naszych rolników.

- Są dwie strony tego medalu – odpowiedział komisarz. - Jeśli zwolnimy, tak jak było to proponowane, do 10 ha, to zwolnimy zdecydowaną większość gospodarstw rolnych w całej Europie, bo zdecydowana większość jednak jest do 10 ha, pod względem ich liczby. To ściągnęłoby na politykę rolną falę krytyki, że dajemy pieniądze, a tak naprawdę bez kontroli. Trzeba więc też pamiętać, że to są jednak publiczne pieniądze i pewne minimalne warunki powinien spełnić każdy, kto te pieniądze, te fundusze otrzymuje. I to musi być jednak jakoś sprawdzalne. Ale już do 5 ha jest dyskusja na tym trilogu. Jakiś kompromis, myślę, że sensowny w tej sprawie zostanie wypracowany.

Komisarz odniósł się też do kwestii dotyczących aktywnego rolnika. Jak przypomniał, zagadnienie to wraca przy opracowywaniu każdej kolejnej WPR.

- Są oczekiwania pod adresem Komisji, że to Komisja określi definicję aktywnego rolnika, a potem okazuje się jednak, że państwa członkowskie mają tak różną strukturę swojego rolnictwa, że tego się na poziomie unijnym określić nie da i trzeba to zdefiniowanie przenieść na poziom krajowy - mówił. - Definicja ramowa na poziomie unijnym, że to musi być ktoś, kto się rzeczywiście zajmuje działalnością rolniczą, ale potem już szczegóły są doprecyzowane na poziomie krajowym. Chcę powiedzieć, że ze strony Komisji jest otwarcie – ja szczególnie mocno to deklaruję – na inicjatywy krajowe, które ograniczą liczbę beneficjentów wspólnej polityki rolnej do tych osób, które są rzeczywiście rolnikami. Jestem absolutnie otwarty. Jeżeli państwa członkowskie przedstawią takie rozwiązania, że nie każdy, kto jest posiadaczem ziemi, ma automatycznie dostęp do wspólnej polityki rolnej, że musi spełnić pewne warunki, które go określają jako rzeczywistego rolnika – jest pełne otwarcie na takie ograniczenie. Ale to jest już kwestia planów strategicznych i propozycji poszczególnych państw członkowskich. Na przykład ograniczenie do jakiejś określonej części dochodów, że rolnikiem jest ten, kto jakąś określoną część wszystkich swoich dochodów otrzymuje z rolnictwa. Bo wiadomo, jaka jest sytuacja w rolnictwie. Rolnicy muszą się często podejmować innych zajęć i uzupełniać swoje dochody, bo z rolnictwa, zwłaszcza z niewielkich gospodarstw, wyżyć się nie da. Ale to też powinno być do pewnych granic. I tu jest otwarcie na inicjatywy państw członkowskich. Decyzja na Radzie była, że ta sprawa, doprecyzowanie definicji aktywnego rolnika, jest jednak pozostawiona państwom członkowskim.