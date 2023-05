Wsparcie dla producentów pszenicy, kukurydzy lub gryki – nabór do 30 czerwca, fot. pixabay / shutterstock

ARiMR cały czas prowadzi nabór wniosków o tzw. "Heńkowe". Warto jednak wiedzieć, że w związku z nowelizacją przepisów, od 24 maja br., w ramach trwającego naboru, o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się także producenci gryki. Termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Jakie jeszcze istotne zmiany wprowadzono?

ARiMR wciąż prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy i kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czyli o tzw. "Heńkowe".

Jak wynika z danych Agencji, do 24 maja br. o taką pomoc zwróciło się ponad 34 tys. rolników.

Warto jednak przypomnieć, że w ostatnim czasie nastąpiła nowelizacja przepisów, na podstawie których ta pomoc jest przyznawana. Weszło bowiem w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia zasady wypłaty tego wsparcia, choć jak zaznacza ARiMR - wprowadzone zmiany wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

"Heńkowe" także do gryki

W związku ze wspomnianą nowelizacją przepisów w ramach trwającego naboru:

o pomoc, poza producentami pszenicy lub kukurydzy, mogą ubiegać się producenci gryki;

termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.;

wsparciem może być objęta większa powierzchnia upraw – 300 ha (wcześniej 50 ha);

wzrosły też stawki pomocy.

Bez zmian pozostaje przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane: ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r.

Jeśli chodzi o nabywcę, musi być on uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, może to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należy udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Jak będzie liczona pomoc?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie;

iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw. Powierzchnię tę oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 7 – w przypadku kukurydzy,

c) 1,6 – w przypadku gryki.

Jakie są konkretne stawki pomocy? Ile za grykę?

Stawki pomocy wynoszą:

1375 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 825 zł /ha);

1750 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach lubelskim i podkarpackim (wcześniej 1050 zł /ha);

875 zł/ha upraw gryki położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;

1265 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 660 zł /ha);

1610 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim (wcześniej 840 zł /ha);

805 zł/ha upraw gryki położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

1100 zł/ha upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4 (wcześniej 495 zł /ha);

1400 zł/ha upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5 (wcześniej 630 zł /ha).

700 zł/ ha upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników należy wiedzieć o wymogu przejścia przez te organizacje specjalnego badania, o którym mówi art. 91 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty można składać w biurach powiatowych ARiMR. Można to zrobić:

bezpośrednio w kancelarii;

przez platformę ePUAP;

za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;

rejestrowaną przesyłką pocztową.

Rolnicy, którzy już złożyli wnioski o taką pomoc – a jest ich jak wspomniano ponad 34 tys. – w związku z nowelizacją przepisów będą mogli złożyć zmiany do wniosków. Stosowne dokumenty są już dostępne.

Dopłaty do innych zbóż i rzepaku

Warto też pamiętać, że od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik.

