Ile dopłat bezpośrednich dostał polski Kościół?

Ile dotacji unijnych dostaje polski Kościół?, fot. pixabay.com/1195798

Kościół w Polsce jest jednym z największych posiadaczy ziemi. Wyprzeda go tylko Skarb Państwa. Prawo do ziemi oznacza także prawo do unijnych dopłat. O jakich kwotach mówimy?

Dopłaty unijne dla rolników otrzymuje około 1,2 miliona beneficjentów. Wśród nich są nie tylko rolnicy, lecz także właściciele ziemi, wśród nich Kościół katolicki. O to, jak duże dopłaty otrzymuje zapytała w interpelacji posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska - Dziedzic. Czytaj więcej MRiRW: Produkcja roślinna i zwierzęca rozdzielone w systemie szacowania strat suszowych Na biurko ministra rolnictwa trafiło sześć pytań, których celem było uzyskanie szczegółowej informacji na temat funduszy jakie z UE otrzymuje Kościół. Ile kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce złożyło wnioski o płatności bezpośrednie w 2020, 2021 i w 2022 roku?

Ile podmiotów dzierżawiących ziemię od kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce złożyło wnioski o płatności bezpośrednie w 2020, 2021 i w 2022 roku?

Ile z wniosków, o których mowa w pyt. 1, zostało rozpatrzonych pozytywnie?

W jakiej wysokości dopłaty otrzymały podmioty, o których mowa w pyt. 1, w poszczególnych latach? Prosimy o załączenie listy beneficjentów wraz z przyznanymi dopłatami.

W jakiej wysokości dopłaty otrzymały podmioty, o których mowa w pyt. 2, w poszczególnych latach?

W jakiej wysokości dopłaty w 2020, 2021 i w 2022 roku otrzymały podmioty należące do Skarbu Państwa? Czytaj więcej Agrounia była, jest i będzie. Większość działaczy murem za Kołodziejczakiem 16 mln dopłat dla Kościoła Po uzyskaniu informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w ubiegłym roku z dopłat unijnych skorzystało 1636 parafii, a kwota wsparcia przekroczyła 16 milionów zł. ARiMR przesłała w odpowiedzi na interpelację pełną listę Kościołów, które otrzymują dopłaty. Rekordziści otrzymują nawet 900 tysięcy zł, jak ma to miejsce w przypadku gospodarstwa rolnego Braciszewo Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kwoty na kolejnych miejscach również robią wrażenie - 665 tys. zł dla gospodarstwa rolnego Kwieciszewo, również należącego do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, czy 779,20 tysięcy zł. Dla Gospodarstwa Archidiecezji Szczecińsko ‐ Kamieńskiej, które z dopłat dla rolników otrzymało 779,2 tys. zł. Jasno pokazują, że dopłaty są ważną częścią kościelnego budżetu. Czytaj więcej ARiMR: 4 września rusza nabór wniosków na tworzenie grup producenckich Kto dostał najwyższe dopłaty? Przedstawiamy Wam czołówkę instytucji kościelnych, które otrzymały największe wsparcie: Gospodarstwo Rolne Braciszewo Archidiecezji Gnieźnieńskiej 888,8 tys. zł;

Gospodarstwo Archidiecezji Szczecińsko ‐ Kamieńskiej 779,2 tys. zł;

Gospodarstwo Rolne Kwieciszewo Archidiecezji Gnieźnieńskiej 664,3 tys. zł;

Gospodarstwo Rolne Żydowo przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku 292,7 tys. zł;

Opactwo O.O. Cystersów 162 tys. zł;

Archidiecezja Poznańska 136,2 tys. zł;

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum 105,4 tys. Zł;

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów Pieniężno Pierwsze 104 tys. zł. Pełną listę beneficjentów znajdziecie pod poniższym adresem:

https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTCUJEBZ/$FILE/i42827-o1_1.pdf

