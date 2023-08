Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wypłaciła 696 milionów złotych rolnikom, którzy do 14 kwietnia 2023 r. sprzedali pszenicę, kukurydzę lub grykę.

Nabór wniosków na dopłaty dla producentów pszenicy, kukurydzy i gryki, którzy ponieśli straty w związku z wojną w Ukrainie, zakończył się 30 czerwca 2023 r. Łącznie złożonych zostało 69,38 tysiąca wniosków. Do 10 sierpnia na konta 64,74 tys. rolników wpłynęło 696 mln zł. Pomoc jest nadal wypłacana.

Wiele zmian w dopłatach

Stawki i warunki pomocy były wielokrotnie modyfikowane. Najpierw do producentów kukurydzy i pszenicy dołączyli producenci gryki. W kolejnym etapie wydłużono do 30 czerwca termin przyjmowania wniosków, a także rozszerzono wsparcie na większą powierzchnię upraw do 300 ha. Zmieniły się także stawki pomocy. Rolnicy, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia (nabór rozpoczął się 13 kwietnia), mieli czas na korekty w dokumentacji.

Bez zmian pozostał przedział czasowy, w którym pszenica, kukurydza lub gryka zostały sprzedane. Ten okres to 1 grudnia 2022 r. – 14 kwietnia 2023 r. Warunkowane były także podmioty uprawnione do zakupu, musiały to być podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż. Mógł to być także podmiot kupujący ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Sprzedaż należało udokumentować fakturami VAT lub ich duplikatami.

Ponad 69 tysięcy wniosków

Wysokość pomocy określana była wg:

iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie i

iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, którą oblicza się jako iloraz liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki wynikającej z załączonych faktur i współczynnika 5,5 – w przypadku pszenicy, 7 – w przypadku kukurydzy i 1,6 – w przypadku gryki.

Stawki pomocy wynosiły:

w województwach lubelskim i podkarpackim: 1375 zł/ha za pszenicę, 1750 zł/ha za kukurydzę i 1050 zł/ha za grykę

w województwach małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim: 1265 zł/ha za pszenicę, 1610 zł/ha za kukurydzę i 805 zł/ha za grykę

w pozostałych województwach: 110 zł/ha za pszenicę, 1400 zł/ha za kukurydzę i 700 zł/ha za grykę

W przypadku, gdy o pomoc starały się rolne spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie rolników, limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni. By zastosować ten algorytm, organizacje te w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie musiały poddać się specjalnemu badaniu, o którym mówi Prawo spółdzielcze.