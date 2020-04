Ile kosztuje plan dochodzenia do „Dobrostanu zwierząt”?

Publikujemy cennik usług dotyczących przygotowania dokumentacji związanej z poprawą dobrostanu zwierząt.





- Mam taki problem, na który nie mogę znaleźć rozwiązania - zwrócił się do nas czytelnik. – Mam trzodę chlewną i chciałem w tym roku złożyć wniosek o dopłaty do macior i do tuczników. Warunki - mam nadzieję - spełniam, natomiast do wniosku o dopłaty bezpośrednie trzeba dołączyć załącznik wydany przez ODR, ich przelicznik metrażu na ilość posiadanych zwierząt. Sęk w tym, że ODR mogą coś takiego zrobić, tylko nie wiedzą, ile za to wziąć opłaty, bo do dziś dnia nie dostały cennika na taką usługę. Tak, że nie wiem, jakie koszty poniosę z tego tytułu, czy warto się o to starać? Kiedy dostaną cenniki?

Wydawało się – skoro „Dobrostan zwierząt” jest działaniem finansowanym w ramach PROW – że ARiMR jest właściwym adresatem pytania o to, czy ODR-y mają cenniki do przygotowywania planów dobrostanu, a także prośby o ich przekazanie.

Jest jednak inaczej. ARiMR odesłała do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a to - do terenowych oddziałów. Zapytaliśmy w trzech. Odpowiedź przyszła z jednego.

Czytelnicy znajdą w załączniku cennik usług obejmujących przygotowanie dokumentacji związanej z poprawą dobrostanu zwierząt, nadesłany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 4 z siedzibą w Poznaniu. Jakie są inne cenniki – w tym stanie rzeczy nie wiemy. Czy się opłaca zamówić taką usługę, niezbędną do wnioskowania o ten nowy rodzaj płatności z PROW – trzeba samemu ocenić. Jak wynika z cennika - nie chodzi tu wcale o "ich przelicznik metrażu na ilość posiadanych zwierząt"...

Czytaj też:

