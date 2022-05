Zainteresowanie stosowaniem preparatów biologicznych w rolnictwie wzrasta. Jednak ze względu na wysoką cenę, odbiegamy w ich wykorzystaniu od państw UE, w których zresztą od kilku lat dopłacane są koszty zakupu tych środków. Polska, zgodnie z projektem KPS - ekoschematy, również ma wprowadzić dofinansowanie na ten cel.

Biologiczna ochrona obejmować powinna zastosowanie na określonej uprawie zabiegu z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikro- lub makrobiologicznych.

Środki biologiczne są średnio od 3 do 5 razy droższe, od wykorzystywanych w ochronie tradycyjnych preparatów chemicznych, co utrudnia ich szerokie wprowadzenie do praktyki rolniczej.

W naszym kraju niecałe 3% spośród wszystkich zarejestrowanych środków, stanowią środki biologiczne.

Więcej informacji na temat Krajowego Planu strategicznego i przyszłej WPR 2023-27 znajdziesz na stronie głównej farmer.pl.

Ekoschemat biologiczna ochrona upraw ma na celu ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i wspieranie zastosowania zabiegów z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin. Jak możemy przeczytać w Projekcie Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 „Wsparciem będą objęte te uprawy, dla których zostały zarejestrowane środki ochrony roślin oparte na mikroorganizmach”. Dopłatami do ekoschematu, objęte mają być zabiegi przy użyciu preparatów mikrobiologicznych (tj. zawierających grzyby, bakterie, wirusy).

Wykorzystanie preparatów mikrobiologicznych w Polsce

W naszym kraju na ponad 2600 zarejestrowanych środków ochrony roślin, około 50 stanowią środki biologiczne - jest to niecałe 3% spośród wszystkich zarejestrowanych. Na rynku światowym preparaty biologiczne stanowią dziś około 5%. Jak wygląda sytuacja na krajowym rynku środków biologicznych, pytaliśmy prof. Danutę Sosnowską z Zakładu Metod Biologicznych IOR – PIB.

- Biorąc pod uwagę uprawy polowe roślin, to liczba stosowanych preparatów mikrobiologicznych jest nadal dość mała, w porównaniu choćby do upraw szklarniowych, w których środki te są już powszechnie wykorzystywane. Przy uprawach konwencjonalnych jak kukurydza, rzepak ozimy, pszenica (obie formy), ziemniak, zarejestrowanych jest po kilka preparatów biologicznych. Przykładowo w rejestrach dla kukurydzy widnieją 4 preparaty, a wśród nich 3 insektycydy oparte na bakterii Bacillus thuringiensis i jeden biofungicyd oparty na grzybie Trichoderma asperellum - mówi prof. Sosnowska. Odnośnie samej kukurydzy, powszechne staje się wykorzystanie biopreparatów z kruszynkiem w walce z omacnicą prosowianką, aczkolwiek w kwestii dopłat nie będą one objęte wsparciem, które nie zalicza preparatów opartych na makroorganizmach do dotacji – mówi nam profesor.

I wyjaśnia, że jeśli chodzi o pozostałe uprawy to:

- w przypadku rzepaku, wygląda to nieco lepiej, zarejestrowanych jest 8 biopreparatów: 3 insektycydy oparte na bakterii B. thuringiensis do zwalczania gąsienic uszkadzających liście, 5 biofungicydów do walki ze zgnilizną twardzikową oraz suchą zgnilizną kapustnych. Odnośnie ochrony pszenicy w rejestrze widnieje tylko jeden środek – biofungicyd do zwalczania sprawcy fuzariozy kłosów, a w przypadku buraka cukrowego nie ma żadnych środków. W uprawie ziemniaka możliwe jest wykorzystanie insektycydu opartego na bakterii B. thuringensis do zwalczania stonki ziemniaczanej oraz 2 biofungicydy zalecane do zwalczania sprawcy ryzoktoniozy.

Dofinansowanie do 5 tys. ha – zbyt małe

Środki biologiczne są średnio od 3 do 5 razy droższe, od wykorzystywanych w ochronie tradycyjnych preparatów chemicznych, co utrudnia ich szerokie wprowadzenie do praktyki rolniczej. Jednak z wprowadzeniem nowych zasad Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, strategie KE wymuszają zwiększenie wykorzystania metod biologicznych, do których Polska będzie musiała się dostosować.

Jak już pisaliśmy wcześniej na portalu farmer.pl od 20 lat Szwajcaria dopłaca swoim rolnikom oraz ogrodnikom połowę kosztów zakupu preparatów biologicznych. Na ten wzór niektóre państwa UE, m.in. Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Czechy, Słowacja, kilka lat temu wprowadziły system dopłat do faktury zakupu preparatu biologicznego. W naszym kraju planowane jest dofinansowanie do 5 tys. ha, co może być zbyt małym przedsięwzięciem. Według opinii Komisji Europejskiej, Polska powinna rozważyć zwiększenie tego obszaru.

Jak stosować preparaty biologiczne?

W stosowaniu biopreparatów w uprawach polowych, ważne jest poznanie ich zasady działania. Jak tłumaczy prof. Sosnowska, wprowadzenie mikroorganizmów do środowiska powoduje, że będą one się w nim znajdować, i w sprzyjających warunkach naturalnych same zaczną działać. - Przykładowo, prawidłowo zastosowane, w glebie mogą spowodować nawet 30% śmiertelności owadów szkodliwych, które tam zimują. Środki biologiczne są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz wzbogacają bioróżnorodność – wyjaśnia.

Przy stosowaniu biopreparatów warto zwrócić uwagę na:

Odpowiednią temperaturę podczas aplikacji. Biopreparaty nie są skuteczne przy niskich temperaturach, słabej wilgotności oraz przy wysokim nasłonecznieniu.

Nie stosować biofungicydów z fungicydami chemicznymi, ponieważ uszkodzeniu ulegną również mikroorganizmy pożyteczne.

Znajomość występującego na uprawie szkodnika, bądź choroby, jest konieczna w przypadku dokładnego doboru i zastosowania odpowiedniego środka biologicznego.

Czas działania środka nie jest tak szybki, jak w przypadku preparatu chemicznego. Odnośnie różnych preparatów mikrobiologicznych, ich efekt działania może być widoczny nawet po 3 tygodniach od zastosowania.

-Świadomość stosowania środków biologicznych i ich działania, powinna być większa. W tym celu, również i my, jako instytut, prowadzimy szkolenia dla rolników, które są niezmiernie ważne, by zachęcić ich do stosowania nowych metod ochrony roślin – podsumowuje prof. Sosnowska