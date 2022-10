Jak pamiętamy, tylko dwa tygodnie czerwca w br. mieli rolnicy na złożenie wniosku o pomoc suszową jeszcze za 2021 r. Ile w końcu tych wniosków złożono i ilu rolników doczekało się wypłaty tej pomocy?

16 czerwca 2022 r. ARiMR rozpoczęła nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty były przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR tylko przez dwa tygodnie, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Niestety, do dziś, a mamy już koniec października, do redakcji farmer.pl piszą rolnicy, oględnie mówiąc - zdziwieni - że do tej pory nie doczekali się wypłaty pomocy suszowej, o którą się w ww. terminie ubiegali.

Zapytaliśmy więc ARiMR - ile wniosków o tzw. pomoc suszową za 2021 r. złożono w tegorocznym naborze, jaka wynika z tych wniosków kwota, którą trzeba będzie wypłacić rolnikom, ilu rolnikom i ile pieniędzy już tej pomocy wypłacono i jaki jest generalnie plan, tj. do kiedy Agencja ma zamiar wypłacić przyznaną w ww. naborze pomoc?

- W ramach programu pomocy dla producentów rolnych, w których uprawach w 2021 r. powstały szkody spowodowane przez suszę lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne złożono 45 229 wniosków - napisało Biuro Prasowe ARiMR w odpowiedzi dla farmer.pl

W sumie wnioskowano o łączną kwotę pomocy 364 033 tys. zł. Wydano jednak "tylko" 44 046 decyzji przyznających pomoc na łączną kwotę 343 626 tys. zł.

- Do 26 października br. wypłacono 245 613 tys. zł 31 137 producentom rolnym - podało Biuro Prasowe ARiMR.

Jak dodano jednocześnie, ARiMR dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć proces wydawania decyzji przyznających pomoc i przekazać rolnikom pieniądze.