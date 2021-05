Inwestycje chroniące wody przed azotanami i rozwój usług rolniczych - lista rankingowa

Rolniku - składałeś wniosek o pomocy na inwestycje chroniące wody przed azotanami lub na rozwój usług rolniczych? Sprawdź, który jesteś na liście. Pamiętaj też, że już tylko miesiąc został na złożenie e-wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy w następujących działaniach:

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór wniosków przeprowadzony w terminie od 29 grudnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. - kolejność przysługiwania pomocy.

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - rozwój usług rolniczych - nabór przeprowadzony w terminie 30 listopada 2020 r. - 15 lutego 2021 r. - kolejność przysługiwania pomocy.

Przypominamy też: już tylko miesiąc został na złożenie e-wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

Termin mija 17 czerwca, a wnioski można składać tylko przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do rolników nie są przesyłane papierowe wnioski spersonalizowane, a beneficjenci nie mogą już składać oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do 14 maja do Agencji wpłynęło ok. 690 tys. wniosków. Złożyło je ok. 53 proc. uprawnionych. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z woj. podlaskiego (ponad 57 proc. uprawnionych), podkarpackiego (blisko 56 proc), małopolskiego (ponad 55 proc.) i łódzkiego (nieco ponad 55 proc).