Celem wsparcia finansowego producentów trzody w ekoschemacie dobrostan zwierząt jest zachęcenie ich do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Za te wyższe standardy i dla tych, co chcą je realizować, będą wypłacane dodatkowe płatności z I filara Wspólnej Polityki Rolnej, czyli z koperty finansowej, z której wypłacane są płatności bezpośrednie. Czy wszystkie działania zaproponowane w tym ekoschemacie są do „ugryzienia” przez hodowców świń?

Wprowadzenie dobrostanu musi się opłacać rolnikom. Jest to warunek konieczny do zaaprobowania powyższych działań przez producentów. W innym wypadku nie będą one celem samym w sobie, tylko skutkiem poszukiwania dróg do skorzystania z dotacji. W odniesieniu do świń (tak samo jest w bydle) stosowany będzie system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, a ilość punktów będzie determinowała wysokość płatności. Jednakże tylko poprzez zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach będą oni mogli realizować kolejne praktyki i uzyskiwać w ten sposób wyższe płatności. Poniżej analizujemy wymogi zapisów, bierzemy je pod lupę i dzielimy się wątpliwościami hodowców.

