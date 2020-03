Jak długo można prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w grupach producenckich?

ARiMR nic nowego nie ma do przekazania w sprawie niegdyś głośnych postępowań toczonych wobec grup producentów owoców i warzyw.

Do około 15%-20% grup producenckich funkcjonujących w kraju były zastrzeżenia. Na 262 działające, wobec 38 grup wszczęto postępowania – takie dane zastępca prezesa ARiMR Arkadiusz Szymoniuk przekazywał w lipcu 2019 roku podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa. Wszystkich grup, od początku ich funkcjonowania, było 342. Wsparcie dla grup owocowo-warzywnych wyniosło 8 mld zł.

Sprawą nieprawidłowego przekazywania dotacji były zainteresowane polskie organy ścigania, a także kontrolerzy Komisji Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, OLAF (odpowiednik CBA). Mówiono o oszustwach, przestępstwach korupcyjno-urzędniczych i zmowach przetargowych. Sankcje, jakie nałożyła Komisja Europejska w wyniku kontroli, sięgały 55,5 mln euro. Potem udawało się zmniejszać nałożone kary.

Czy zakończyły się śledztwa w sprawie nadużyć związanych z dotacjami dla grup producenckich? Ile aktów oskarżenia trafiło do sądów? Ile pieniędzy odzyskano? Ile spraw jest jeszcze w toku? – zapytaliśmy w ARiMR.

Jak się okazuje, sytuacja od blisko roku nie zmieniła się. Agencja odesłała w odpowiedzi do… zapisu z posiedzenia KRiRW z 2 lipca 2019 roku i zapewniła, że „zarówno w prokuraturze jak i w ARiMR prowadzone są postępowania w sprawie nadużyć związanych z dotacjami dla grup producentów owoców i warzyw.”

Zastępca dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Violetta Kowalska w lipcu ubiegłego roku informowała:

- Ile postępowań zakończono i z jakim wynikiem? Mogę powiedzieć, że w latach 2016-2018 do sądu skierowano akty oskarżenia, wnioski w trybie art. 335, dotyczące sześciu postępowań. Nie potrafię powiedzieć w tej chwili, ile osób było w sześciu postępowaniach. Informację możemy też zweryfikować i przedstawić pisemną informację. Natomiast ile to trwało w sześciu postępowaniach? Państwo wiedzą, że postępowania są rozległe, są długotrwałe. Postaram się już odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego, jak długo trwają i ile trwa najdłuższe postępowanie. Proszę państwa, jeżeli prokuratura ma zweryfikować działalność 29 podmiotów i okres, który bada prokuratura, to są lata 2008-2016, to wyobraźcie sobie państwo, przez jaką ilość dokumentów służby i prokuratura muszą przebrnąć, ilu trzeba powołać biegłych. Są to długie postępowania.

Jak wynika z informacji udzielonej przez ARiMR – postępowania są długie i jeszcze się wydłużają…

Czytaj też: Ardanowski: skandal z wydatkowaniem środków przez grupy producentów owoców

Majątek upadających grup trafi do holdingu spożywczego