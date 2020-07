Jak zarobić na odłogach?

Ziemia gorszej jakości, która nie daje rolnikowi zadowalających plonów i przez to jej uprawa jest nieopłacalna, nie musi leżeć odłogiem. Można na niej posadzić las i uzyskać wsparcie finansowe!

Ziemia gorszej jakości, która nie daje rolnikowi zadowalających plonów i przez to jej uprawa jest nieopłacalna, nie musi leżeć odłogiem! Dobrym wyjściem jest skorzystanie z dotacji na zalesianie gruntów.

Przypominamy: do 31 lipca trwa w ARiMR nabór dotyczący wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Poddziałanie zalesieniowe w ramach PROW umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego na założenie nowego lasu na gruntach rolnych niskich klas bonitacji, na których prowadzenie produkcji rolnej może być utrudnione.

Rolnicy mogą uzyskać pomoc pokrywającą koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesienie, które zostało w 2019 r. zwiększone o ok. 67 proc. i wynosi obecnie od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha. Zróżnicowane jest ono ze względu na nachylenie terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne) oraz gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste). Dodatkowo przysługuje wsparcie na ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb albo zabezpieczenie drzewek palikami w wysokości 1 132 zł/ha.

Oprócz wsparcia na zalesienie przysługuje również premia pielęgnacyjna, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych, tj.: wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzania przegęszczonych partii samosiewów. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha.

Rolnicy mogą również uzyskać premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia, do gruntów, na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

Beneficjenci poddziałania zalesieniowego mają również możliwość ubiegania się o płatności bezpośrednie do gruntów zalesionych po 2008 r. Zalesienia te mogą zostać objęte nie tylko jednolitą płatnością obszarową, lecz również płatnością dla młodych rolników oraz płatnością dodatkową, o ile spełnione są warunki przyznania danej płatności.