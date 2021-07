Jakie będą stawki dopłat w tym roku?

Stawki dopłat bezpośrednich poznamy w ostatnim dniu września albo na początku października. Teraz można je tylko szacować. Nie widać jednak zapowiedzi większych zmian.

Wiemy już, o jakie płatności związane z produkcją wnioskowali w tym roku rolnicy.

O jakie płatności związane z produkcją wnioskowali w tym roku rolnicy?

Teraz wiedzę tę możemy połączyć z informacją o wielkości kopert dostępnych na poszczególne rodzaje płatności.

Jak poinformowała ARiMR, w tym roku na poszczególne rodzaje dopłat jest przeznaczona następująca kwota (w tys. euro, w nawiasie dane z ubiegłego roku):

jednolita płatność obszarowa 1 501 942* (1 519 679)

płatność za zazielenienie 1 008 015* (1 017 297)

płatność dla młodych rolników 67 201* (67 820)

płatność dodatkowa 278 884* (281 452)

Wsparcie związane z produkcją (VCS):

płatność do bydła 173 438,84 (173 485)

płatność do krów 153 378,48 (153 420)

płatność do owiec 4 700,41 (4 702)

płatność do kóz 269,00 (269)

sektor roślin wysokobiałkowych 67 200,98; w tym:

- płatność do roślin strączkowych na ziarno 50 400,74 (50 865)

- płatność do roślin pastewnych 16 800,25 (16 955)

płatność do chmielu 845,13 (845)

płatność do ziemniaków skrobiowych 8 746,93 (8 749)

płatność do buraków cukrowych 81 977,19 (81 999)

płatność do pomidorów 2 834,88 (2 836)

płatność do truskawek 9 944,96 (9 948)

płatność do lnu 576,67 (577)

płatność do konopi włóknistych 93,89 (94)

Razem VCS 504 007,00*

*tylko środki unijne

Przejściowe wsparcie krajowe – płatność niezwiązana do tytoniu 24 063,00 w tym:

Virginia 15 412,50 (15 413)

pozostały tytoń 8650,50 (8 651)

Jak z tego wynika, w zasadzie można spodziewać się podobnych stawek dopłat, jak w ubiegłym roku. Niewiadomą pozostają płatności do wysokobiałkowych – jest na nie nieco mniej pieniędzy, poza tym w tym roku płatność do roślin strączkowych na ziarno nie jest różnicowana w zależności od powierzchni - dotychczas do pierwszych 75 ha upraw roślin strączkowych przysługiwała dwukrotnie wyższa stawka.

W tym roku nie zanosi się też na większe zmiany w kursie euro. 16 lipca 2021 roku kurs euro w EBC to 4,5867 zł.

W ubiegłym roku euro do dopłat kosztowało 4.5462 zł, było to prawie 17 groszy więcej, niż rok wcześniej.

W tym roku nie zapowiada się taki duży wzrost.

W okresie od 16 lipca 2020 do 16 lipca 2021 najtańsze euro było 18 sierpnia 2020 – po 4.3870 zł, a najdroższe 30 marca 2021 roku – po 4.6582 zł, średni kurs z roku to 4.5078 zł.

Jeśli w ostatnim dniu września kurs różni się znacząco od średniego, możliwe jest przyjęcie do wyliczenia dopłat średniego kursu euro z całego września, ale z tej możliwości nigdy jeszcze nie skorzystano.