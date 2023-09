Ile wniosków na poszczególne rodzaje płatności złożyli rolnicy w naborze na dopłaty 2023 r.? Mamy info z ARiMR!

Wiemy już, w jakie rejony Polski trafi najwięcej pieniędzy z dopłat bezpośrednich:

Ale wiemy też już, ile wniosków na poszczególne rodzaje płatności złożyli rolnicy w naborze na dopłaty bezpośrednie 2023.

Jakie było zainteresowanie rolników poszczególnymi płatnościami w 2023 r.?

Jak wynika z przekazanych przez ARiMR redakcji farmer.pl informacji, dane te są następujące:

a) podstawowe wsparcie dochodów – ok. 1,24 mln wniosków

b) uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów – ok. 1,24 mln wniosków

c) płatność dla małych gospodarstw – 195,6 tys. oświadczeń

d) uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników – ponad 68 tys. wniosków

e) płatność w ramach wsparcia dochodów związanych z produkcją:

- do roślin strączkowych na nasiona – ponad 96 tys. wniosków

- do roślin pastewnych – ponad 62 tys. wniosków

- do ziemniaków skrobiowych – ponad 3 tys. wniosków

- do buraków cukrowych – 25,6 tys. wniosków

- do pomidorów – 780 wniosków

- do chmielu – 720 wniosków

- do truskawek – ponad 29 tys. wniosków

- do lnu – 680 wniosków

- do konopi włóknistych – 240 wniosków

- do bydła – 198,6 tys. wniosków

- do krów – 154,3 tys. wniosków

- do owiec – 4,1 tys. wniosków

- do kóz – 1,6 tys. wniosków

f) ekoschematy:

- obszary z roślinami miododajnymi – 5,3 tys. wniosków

- prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – 6,5 tys. wniosków

- biologiczna ochrona upraw – 1,5 tys. wniosków

- retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – 16,4 tys. wniosków

- rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:

ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 30 tys. wniosków

międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe – 158 tys. wniosków

opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem – 32,4 tys. wniosków

zróżnicowana struktura upraw – 69,4 tys. wniosków

wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji – 109 tys. wniosków

stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 39,7 tys. wniosków

uproszczone systemy uprawy – 96, 3 tys. wniosków

wymieszanie słomy z glebą – ok. 253 tys. wniosków

g) dobrostan:

- loch – 3,6 tys. wniosków

- tuczników – ponad 3,5 tys. wniosków

- krów mlecznych – 61,3 tys. wniosków

- krów mamek – ponad 11,5 tys. wniosków

- opasów – 31,6 tys. wniosków

- owiec – 1,7 tys. wniosków

- kur niosek – 137 wniosków

- kurcząt brojlerów – 85 wniosków

- indyków – 80 wniosków

- koni – 3,2 tys. wniosków

- kóz – blisko 400 wniosków

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Przypomnijmy, jakie są zatwierdzone stawki płatności bezpośrednich w nowej Wspólnej Politycy Rolnej na lata 2023-2027:

podstawowe wsparcie dochodu (płatność podstawowa) 115,83 euro/ha

uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu (płatność redystrybucyjna) 39,10 euro/ha

uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników 60,57 euro/ha

płatność dla małych gospodarstw 225 euro/ha

Wsparcie dochodów związane z produkcją do:

- krów 94,94 euro/sztuka

- młodego bydła 74,21 euro/sztuka

- owiec 25,35 euro/sztuka

- kóz 11,08 euro/sztuka

- buraków cukrowych 300,75 euro/ha

- chmielu 429 euro/ha

- lnu 100,06 euro/ha

- konopi włóknistych 29,03 euro/ha

- pomidorów 550 euro/ha

- truskawek 267,36 euro/ha

- ziemniaków skrobiowych 245,41 euro/ha

- roślin pastewnych 101,88 euro/ha

- roślin strączkowych na nasiona 198,36 euro/ha

Do tego uzupełniająca płatność podstawowa - ok. 40 zł/ha, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi, lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - od 179 zł/ha do 750 zł/ha, oraz płatności do ekoschematów.

Szacowane stawki dla ekoschematów:

Obszary z roślinami miododajnymi 269,21 euro/ha

Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin 292,13 euro/ha

Biologiczna ochrona upraw 89,89 euro/ha

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych 63,15 euro/ha

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi - stawka zależna od uzyskanych punktów - szacowana stawka płatności to 100 zł za każdy punkt

Dobrostan zwierząt - również system punktowy, z tym, że owce 154,49 zł/szt, kozy 149,2 zł/szt, konie 195,87 zł/szt, kury nioski 14,15 zł/szt, kurczęta brojlery 0,2 zł/szt, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa 3,0 zł/szt.

Konkretne dopłaty będą przeliczane wg kursu euro z końca września br.

Kurs wymiany euro na zł według Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 września 2023 r. to 4,5893 zł/euro.