Jakie nabory z PROW w 2021 roku?

Jeszcze przez najbliższe dwa lata będą obowiązywały zasady PROW 2014-2020.

UE postanowiła o przedłużeniu na dwa lata obecnego PROW.

Można więc spodziewać się kolejnych naborów na znane od siedmiu lat działania PROW.

Harmonogram ten ulega zmianom – i kolejnych trzeba się spodziewać.

Trzeba zauważyć, że zapowiadane są też nowe pieniądze w okresie przejściowym. Został on już zatwierdzony w PE, a jeszcze przed jego zatwierdzeniem 26 listopada Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnych, zapowiadał, w KRiRW, że będzie to nawet 1 mld zł:

- Na pewno będzie okres przejściowy, prawdopodobnie dwuletni, w którym polityka rolna będzie jeszcze prowadzona na starych zasadach z pewnymi nowymi elementami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to część funduszy odbudowy będzie już włączona we wspólną politykę rolną. Znaczyłoby to, że pojawią się dodatkowe pieniądze – w przypadku Polski prawie 1 mld euro, bo tyle jest przewidziane z tego funduszu do II filara WPR. Ale to wszystko jeszcze jest w toku.

Z dostępnego na PROW 2014-2020 limitu wypłacono 55,29 proc., zawarto umowy na 71,5 proc. limitu.