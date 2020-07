Jakie rodzaje płatności bezpośrednich będą w nowej WPR?

Obecnie jest 18 różnych rodzajów płatności, a w nowej WPR planuje się ich aż 31.

W aktualnej Wspólnej Polityce Rolnej stosowane są następujące płatności:

- jednolita płatność obszarowa

- płatność za zazielenienie

- płatność dla młodych rolników

- płatność redystrybucyjna

- wsparcie związane z produkcją (x13).

Jest też wypłacane przejściowe wsparcie krajowe do tytoniu.

W nowym unijnym okresie budżetowym planowane są natomiast:

- płatność podstawowa

- ekoschematy (x14)

- płatność redystrybucyjna

- płatność dla młodych rolników

- wsparcie związane z produkcją (x14).

Polska zabiega o utrzymanie przejściowego wsparcia krajowego.

Płatność redystrybucyjna ma być obowiązkowa dla państwa członkowskiego (teraz jest dobrowolna).

Jako dylematy wskazywane są przy tym:

1) zmiana stopnia redystrybucji, np. poprzez: zwiększenie koperty z obecnych 8,3 % (analiza wariantów: 10%, 15%, 20%), zmianę zakresu wspieranych hektarów (obecnie od 3 do 30, maks. do 27 ha), wprowadzenie degresywności stawki tej płatności;

2) ukierunkowanie wg typów gospodarstw, np.: tylko gospodarstwa poniżej pewnego progu wielkości (np. 50 ha), zwiększenie stawki dla gospodarstw ze zrównoważoną obsadą zwierząt.

Obecna płatność preferuje gospodarstwa o wielkości od 6 do 53 ha, średnia stawka w latach 2015-2019: ok. 41 euro/ha. Średnio w latach 2015-2019 rocznie objęła około 67% gospodarstw i ponad 7 mln ha.

Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników natomiast ma być w nowej WPR dobrowolne dla państwa członkowskiego, a obecnie jest obowiązkowe. Beneficjentem tej płatności będzie młody rolnik (nie więcej niż 40 lat; warunek bycia „kierującym gospodarstwem”), ale nie wyklucza się wprowadzenia możliwości/wymogu odbycia odpowiedniego przeszkolenia i posiadania odpowiednich umiejętności, jest też możliwość zawężenia tylko do nowych, ustanowionych po raz pierwszy gospodarstw.

Forma wsparcia: roczna płatność do powierzchni gruntów objętych podstawowym wsparciem dochodu przyznawana maksymalnie przez okres pięciu lat począwszy od pierwszego złożenia wniosku o tę płatność.

Dylematy to zmiana progu powierzchniowego (obecnie 50 ha/gosp.); zmiana okresu wypłacania wsparcia (obecnie przez 5 lat).

W 2019 r. stawka płatności wyniosła ok. 38 euro/ha, maksymalna kwota na gosp.: ok. 1,9 tys. euro (ok. 8,3 tys. zł).

Średnia liczba beneficjentów ok.130 tys. Powierzchnia: około 1,4 mln ha.

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośredniej, zastąpią dotychczasową płatność za zazielenienie. Każde państwo członkowskie musi stworzyć możliwość otrzymania tej płatności, natomiast dla rolnika podjęcie tych dodatkowych zobowiązań będzie dobrowolne. Ekoschematy przewidują, że płatność do wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie otrzyma rolnik, który na np. 30% swoich gruntów realizuje jedną z określonych praktyk. Poszczególnym praktykom zostaną przypisane wagi zgodnie z ich znaczeniem środowiskowym i szacowanymi utrudnieniami, jakie wdrożenie danej praktyki powoduje (wyliczenie nie będzie więc do fizycznych hektarów).

Zaproponowano 14 praktyk:

Obszary z roślinami miododajnymi x 3

Międzyplony x 2

Wsiewki x 2

Bioróżnorodność, strefy buforowe np.10% GO x 3

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia do powierzchni GO gospodarstwa

Korzystna struktura upraw – X% GO stanowią uprawy strukturotwórcze x 2

Produkcja integrowana

Wapnowanie x 1

Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin x 0,7

Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo

Aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika

Ekstensywny wypas na TUZach x 1

Uproszczone systemy uprawy: x 1

Zmianowanie x 1.

