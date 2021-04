Jeśli kupiłeś komputer ze wsparciem ARiMR - przypilnuj ważnego terminu

15 kwietnia mija termin rozliczenia zakupu komputera z dofinansowaniem ARiMR. Do tego czasu trzeba złożyć w biurze powiatowym Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy, kopie faktur potwierdzających nabycie sprzętu.

Wnioski o przyznanie pomocy na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej można było składać do 30 grudnia 2020 r.

Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł.

Ostatecznie - po rozpatrzeniu złożonych dokumentów wsparcie zostało przekazane 35 tys. rolników - najwięcej w województwach mazowieckim (ponad 6 tys.) i lubelskim (ponad 5 tys.). Łączna pomoc, jaką otrzymali to 52,4 mln zł.

Sprzęt objęty dofinansowaniem można było kupić do końca marca 2021 r. Teraz czas na rozliczenie, co oznacza konieczność złożenia w biurze powiatowym ARiMR kopii faktury potwierdzającej zakup. Większość rolników już wywiązała się z tego obowiązku. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili mają czas tylko do 15 kwietnia - przypomina Agencja.

To ważne, by zdążyć przed upływem tego terminu, ponieważ nierozliczona pomoc będzie podlegała zwrotowi.