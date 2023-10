Rolnicy, dla których zabrakło pieniędzy na obiecane przez ministra Telusa dopłaty do zbóż i rzepaku mogą odetchnąć z ulgą. KE zgodziła się na przesunięcia w polskim budżecie i wypłatę ok. 610 mln zł, tytułem całościowej realizacji zapowiadanej pomocy.

Chodzi tu o sytuację, którą już wielokrotnie opisywaliśmy na farmer.pl. Rząd zapowiedział dopłaty do zbóż i oleistych (a dokładnie do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku), ale jak się okazało w trakcie - nie dla wszystkich starczyło zadekretowanych wcześniej pieniędzy.

A konkretnie zabrakło 610 mln zł dla 51 tys. rolników.

Przypomnijmy, kto do 15 lipca sprzedał kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, mógł złożyć wniosek o pomoc do 31 lipca 2023 r. W sumie w tym naborze wniosków o wsparcie ubiegało się ok. 132 tys. osób, a pula środków na ten cel opiewała na kwotę 800 mln zł. Do 29 września br. na konta 73,7 tys. rolników wpłynęło 773 mln zł z zadekretowanych wcześniej pieniędzy.

Jest zgoda KE na dopłaty do zbóż i oleistych

W związku z sytuacją "dziury w dopłatowym budżecie", Polski rząd zdecydował się wyasygnować z budżetu państwa dodatkowe środki - wspomniane 610 mln zł - na pomoc producentom zbóż i oleistych, tak by zadowolić wszystkich ubiegających się o tę dopłatę. Ale musiał też poczekać na zgodę KE w tej sprawie.

Jak poinformował w piątek Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa - KE zatwierdziła tę pomoc.

- Kolejna znacząca pomoc publiczna dla polskich rolników, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, została zatwierdzona w kwocie 132,3 mln euro (610 mln zł). Wsparcie w formie dopłat dla producentów zbóż i nasion oleistych - poinformował na platformie X (twitter) Janusz Wojciechowski.

Trzeba będzie ponownie złożyć wniosek o dopłatę

Teraz ci rolnicy, którzy nie załapali się na wypłatę pieniędzy z pierwszej puli, będą musieli ponownie złożyć wniosek o wsparcie do zbóż i oleistych. Pisaliśmy o tym w poniższym artykule:

Zgodnie z projektem rozporządzenia w tej sprawie, aby otrzymać dopłaty, rolnik będzie musiał złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.