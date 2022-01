Już 14,52 mld zł przesłano na konta rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Według najnowszych danych ARiMR, do 28 stycznia 2022 r. na konta bankowe rolników trafiło 11,92 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 2,6 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

Znaczna część tych kwot została przekazana rolnikom w postaci zaliczek, które wypłacane były od 18 października do 30 listopada 2021 r. Przypomnijmy, że w tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wysokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, a ponad 858 tys. beneficjentów otrzymało 2,21 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych z PROW.

Od 1 grudnia 2021 r. ARiMR rozpoczęła przekazywanie płatności końcowych w ramach dopłat bezpośrednich oraz obszarowych z PROW za 2021 r. Agencja będzie starała się wypłacić pieniądze jak najszybciej. Ostateczny termin na realizację tych dopłat upływa 30 czerwca 2022 roku.

- Prosimy, aby rolnicy oczekujący na wypłaty, sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych – jeżeli okażą się one nieaktualne, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku należy zgłaszać w biurach powiatowych ARiMR - zwraca się do rolników Agencja.

W tegorocznej kampanii wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł.