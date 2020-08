Już tylko 13 mln zł do wzięcia!

Kończą się pieniądze z puli środków przewidzianych dla Kół Gospodyń Wiejskich!

Koniec żniw a więc czas na tradycyjne podziękowanie za plony. W tym roku, z uwagi na wciąż trwającą epidemię koronawirusa, w większości gmin i powiatów w Polsce nie jest planowana organizacja dożynek. Wciąż nie wiadomo, czy odbędą się także Dożynki Prezydenckie w Spale. Uroczyste święcenie wieńców dożynkowych – przygotowanych tradycyjnie, mimo niesprzyjających okoliczności, przez panie z KGW - odbywa się w tym roku głównie w parafiach.

Wieniec dożynkowy KGW Kaliś, fot. FB - Grupa Moje KGW

Przygotowanie wieńca dożynkowego to ogrom pracy i czasu. Nie od dziś jednak wiadomo, że członkinie kół gospodyń wiejskich to kobiety szczególnie aktywne i świetnie zorganizowane. Widać to też po tym, jak szybko topnieje pula środków przewidzianych na wsparcie funkcjonowania KGW.

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł.

Jak poinformował Prezes ARiMR - według stanu na dzień 31 lipca 2020 roku w Biurach Powiatowych Agencji zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 26,6 mln zł. Zostało więc już tylko ok. 13 mln zł do wzięcia!

O dotacje mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i mogą być one przeznaczone jedynie na realizację zadań koła wynikających z jego statutu.

Wysokość dotacji dla kół gospodyń wiejskich jest uzależniona od liczby członków koła i wyniesie odpowiednio: 3000 złotych dla KGW liczących nie więcej niż 30 członkiń, 4000 złotych dla KGW, które ma od 31 do 75 członkiń lub 5000 zł dla kół, w skład których wchodzi ponad 75 gospodyń.

Wieniec KGW Brzóza Królewska, fot. FB - Grupa Moje KGW

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.

Jak wynika z danych ARiMR, do 20 lipca br. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich wpisano 9 270 takich organizacji.

Najbardziej prężne i chętne do współpracy gospodynie mieszkają w Wielkopolsce! Jak wynika bowiem z danych Agencji - to właśnie w tym województwie zarejestrowano jak dotychczas najwięcej Kół – aż 1 397. W pozostałych województwach liczba Kół Gospodyń Wiejskich wynosi: lubelskie – 1201, mazowieckie – 1189, małopolskie – 796, łódzkie – 761, podkarpackie – 734, świętokrzyskie – 590, kujawsko-pomorskie – 492, zachodniopomorskie – 381, podlaskie – 339, dolnośląskie – 323, warmińsko-mazurskie – 316, śląskie – 273, pomorskie – 248.

Najmniej Kół zarejestrowano w woj. lubuskim – 128 i opolskim – 102.