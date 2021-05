Już tylko miesiąc na złożenie e-wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Przypominamy – termin ubiegania się o płatności bezpośrednie – pierwotnie ustalony na 17 maja - został wydłużony o miesiąc i upłynie 17 czerwca. Prace polowe w pełni, dodatkowy czas na pewno się więc przyda, ale lepiej nie czekać do ostatniej chwili.

W tym roku nie ma wyjątków – bez względu na to, czy ktoś ma małe czy duże gospodarstwo musi dostarczyć dokumenty o przyznanie dopłat korzystając z aplikacji internetowej eWniosekPlus.

Wielu rolników daje sobie z tym doskonale radę, szczególnie ci, którzy gospodarują na paru działkach. Ale im więcej działek i upraw, tym więcej pracy przy wypełnianiu wniosków. Dodatkowo, w tym roku rolnik wypełniając wniosek musi nanieść wszystkie uprawy w plonie głównym, które ma na swoich działkach. Jest to zmiana w stosunku do zeszłego roku, gdzie przy małych gospodarstwach nie trzeba było rozpisywać upraw.

Rolnicy, którzy mają kłopoty z dostępem do internetu mogą skorzystać z pomocy technicznej w każdym biurze powiatowy ARiMR.

Ale najważniejsze - żeby nie stracić ani grosza z należnych dopłat bezpośrednich oraz płatności do trudnych warunków gospodarowania, rolno-środowiskowo-klimatycznych, dla gospodarstw ekologicznych czy do dobrostanu zwierząt - wniosek trzeba wypełnić i wysłać w podstawowym terminie.

17 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie którego czas na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłoszenia zmian do tych wniosków został wydłużony do 17 czerwca. Przepisy weszły w życie 18 maja 2021 r.

Po 17 czerwca też jeszcze będzie można eWnioski składać – maksymalnie do 12 lipca – ale wtedy trzeba się liczyć się z tym, że za każdy dzień opóźnienia odliczany będzie 1% należnej płatności, z wyjątkiem przypadków, kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Jak widać z przekazywanych przez ARiMR statystyk, rolnicy jednak nie spieszą się z wypełnieniem i wysłaniem formularza. Do 17 maja eWnioskiPlus dostarczyło 730 tys. osób. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ponad 1,3 mln rolników. Najwięcej wniosków złożyli rolnicy z województw: podlaskiego (ponad 57% uprawnionych), podkarpackiego (blisko 56%), małopolskiego (ponad 55%), łódzkiego (nieco ponad 55%).

Przestrzeganie terminów dotyczy także działań z PROW.

17 maja ruszył nabór wniosków na tzw. ekosystemy. Na zwiększenie odporności ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska w zależności od rodzaju inwestycji oraz ukształtowania terenu prywatni właściciele mogą otrzymać od 800 do ponad 14 tys. zł na ha. Termin składania wniosków mija 27 czerwca.

W ARiMR trwa także przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników (termin końcowy to 29 maja), na restrukturyzację małych gospodarstw (także do 29 maja) oraz o wsparcie dla nowo powstałych grup producentów rolnych (termin mija 31 maja).