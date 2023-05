ARiMR zaktualizowała harmonogram PROW do końca 2023 roku. I tutaj niespodzianka - już 5 czerwca ruszy, prawdopodobnie ostatni taki, nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych - obszar d.

„Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana.” Te słowa wygłosił ponad 25 wieków temu grecki filozof Heraklit z Efezu. A ARiMR wciąż nam je przypomina...

W tym roku, według harmonogramu trwających i planowanych naborów wniosków jeszcze w ramach PROW 2014–2020 do 29.12.2023 r., jaki obowiązywał jeszcze do niedawna, ARiMR owszem planowała ogłosić nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych, ale w obszarze e i f - tj. nawadnianie i zielona energia w gospodarstwie.

Tymczasem pod koniec kwietnia br. harmonogram ten ponownie zaktualizowano i jak się okazuje, nie będzie naboru wniosków w wyżej wymienionych obszarach, będzie natomiast, prawdopodobnie ostatni taki, a bardzo popularny dotychczas wśród rolników nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych - obszar d.

Kiedy nabór wniosków?

Mowa tu o racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzeniu innowacji, zmianie profilu produkcji, zwiększeniu skali produkcji, poprawie jakości produkcji lub zwiększeniu wartości dodanej produktu.

W obszarze tym można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażenia do produkcji rolnej, jak również związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, które szczegółowo określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Nabór wniosków potrwa od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r.

Jaka stawka pomocy?

Nie jest jeszcze znane konkretne ogłoszenie o naborze, ale można zakładać, że wnioski będą przyjmowane na "starych zasadach". Czyli pomoc wypłacana będzie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych (60% młodzi rolnicy), ale nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych, czyli maksymalnie:

250.000 zł zwrotu przy inwestycji niezwiązanej z produkcją zwierzęcą oraz zakupie maszyn rolniczych

600.000 zł zwrotu przy inwestycjach budowlanych związanych z produkcją zwierzęcą.

Limity te nie łączą się, a przynajmniej tak było do tej pory. I co więcej, na konkretną wysokość pomocy będzie miała wpływ kwota wypłaconej dotychczas pomocy w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych (PROW 2014-2020). Wsparcie przyznawane będzie i wypłacane do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 600 tys. zł (1 000 000 zł dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt) na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Kiedy będzie znana kolejność przysługiwania pomocy?

Zgodnie z przepisami prawa, Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Informacja ta aktualizowana będzie nie rzadziej niż co 20 dni.

Jakie jeszcze nabory z PROW?

Do zagospodarowania z PROW jest jeszcze sporo pieniędzy, bo prawie 14 proc. budżetu, co daje kwotę ok.11 mld zł. ​Środki te muszą być wydane do 2025 r.

Wśród planowanych naborów znajdują się m.in. te: