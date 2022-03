Już w marcu nabór wniosków na „Premię dla młodych rolników”

Jak wynika z harmonogramu naboru wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020, na marzec ARiMR planuje kolejne uruchomienie akcji: „Premia dla młodych rolników”. Naszym zdaniem, zainteresowani powinni jednak tym razem przeanalizować wcześniej, kilka łączących się z tym naborem aspektów. Podpowiadamy jakich!

Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, o premię dla młodego rolnika, w wysokości (jeszcze) 150 tys. zł, może wystąpić gospodarz, który ma nie więcej niż 40 lat i przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy, rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

Od kandydata na młodego rolnika wymaga się również, aby przed tym, jak stał się właścicielem (lub dzierżawcą, o czym niżej) 1 ha gruntów, nie miał zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem rejestracji w ARiMR i nie wystąpił o płatności bezpośrednie lub inną pomoc finansową unijną bądź krajową oraz nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.

Inaczej te zasady wyglądają, gdy o premię stara się młody rolnik, który odziedziczył gospodarstwo rolne. Może on wtedy złożyć wniosek o wsparcie, jeśli stał się właścicielem lub wszedł w posiadanie użytków rolnych i jednocześnie składał wnioski o dopłaty bezpośrednie przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, lecz nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających ten dzień.

Wracając jednak do tego pierwszego przykładu, przepisy zezwalają, ażeby ten wymagany na starcie jeden hektar był gruntem dzierżawionym. Co jednak istotne - aby Agencja nie zakwestionowała tego posiadania (co może się niestety zdarzyć), warto zadbać o to, by umowa dzierżawy była długoterminowa oraz aby ten grunt wszedł potem w skład gospodarstwa rolnika.

Obowiązkiem opracowanie i realizacja biznesplanu

Premia dla młodych rolników (czyli założone jeszcze na ten rok w sumie 150 tys. zł na beneficjenta) jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza wynosi 120 tys. zł, a wniosek o jej wypłatę składa się w terminie 9 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Natomiast wypłata drugiej raty jest uwarunkowana realizacją obowiązkowo opracowanego biznesplanu i należy o nią wnioskować nie później niż do upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty i – aktualnie – nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku (wynika to z wydłużenia o dwa lata obowiązywania PROW 2014-2020).

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Ponadto 70% pomocy trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. W terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rolnik musi być ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik, a dodatkowo trzeba wykazać, że jest się ubezpieczonym co najmniej od roku.

Te 9 wspomnianych miesięcy to też czas na powiększenie gospodarstwa. Po tym okresie bowiem gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą co najmniej średniej krajowej (czyli 11,04 ha), a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej wojewódzkiej. W obu przypadkach gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha, przy czym jego wielkość ekonomiczna nie powinna być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro. Co równie ważne, część podstawowa gospodarstwa (przynajmniej 70%) powinna być własnością beneficjenta, lub pozostawać w użytkowaniu wieczystym, lub stanowić dzierżawę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST.

Warto też pamiętać, że na początku grudnia ub.r. weszły w życie przepisy, które uzależniają przyznanie premii i wypłaty pierwszej raty pomocy dla młodych rolników od konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko założonych inwestycji. Wymogiem jest też dołączenie do wniosku o płatność pierwszej raty ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To, jakie inwestycje podlegają obowiązkowej ocenie środowiskowej, można sprawdzić na stronie internetowej ARiMR.

Czy kwota 150 tys. zł premii na start to dużo, czy mało?

Premia musi być w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytwarzanych. Minimum 70% tego bonusu powinno być wykorzystane na inwestycje w środki trwałe (grunty, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy – zwierzęta w hodowli oraz chowie i zwierzęta pociągowe). W tym kontekście pojawia się pytanie: czy kwota 150 tys. zł premii na start to dużo, czy mało?

Zdaniem samorządu rolniczego, który już rok temu wnioskował do resortu rolnictwa o podwyższenie tej kwoty – za mało. Natomiast zdaniem urzędników z ministerstwa, kwota 150 tys. jest pomocą w zupełności wystarczającą.

- Ustalając ww. stawkę pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020 (a także poprzednie stawki) kierowano się zasadą, że kwota premii dla młodych rolników w kolejnych programach rozwoju obszarów wiejskich jest dostosowywana średnio co kilka (cztery lub pięć) lat do wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej (wzrost cen wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych, paliw, materiałów budowlanych, środków ochrony roślin, pasz, a także średnich cen użytków rolnych), jak również do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – informował wówczas samorząd rolniczy resort rolnictwa.

- Ponadto określając kwotę premii dla młodych rolników brano również pod uwagę średnią wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. W czasie, kiedy wysokość pomocy dla młodych rolników ustalano na poziomie 150 tys. zł, średnia wartość inwestycji zrealizowanych przez młodych rolników w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” wynosiła 174 tys. zł, czyli mniej niż 200 tys. zł - podkreśliło w odpowiedzi MRiRW.

Są też inne drogi wsparcia młodego rolnika

Premia dla młodego rolnika będzie wyższa od 2023 r., ale….

Ci, którzy właśnie przymierzają się do złożenia wniosku o premię dla młodego rolnika, powinni się zastanowić, czy warto ubiegać się o nią „na starych zasadach”, czy może poczekać, aż wejdzie w życie Krajowy Plan Strategiczny, a wraz z nim, niezaprzeczalnie nieco korzystniejsze przepisy dot. premii dla młodych gospodarzy (wyższa kwota pomocy). Plan, zgodnie z założeniami, powinien być wdrożony w 2023 r. Obecnie jest weryfikowany przez unijnych urzędników. Ale.... sytuacja geopolityczna nieco się ostatnio – jak wiemy – zmieniła, niewykluczone więc, że mogą zmienić się ogólne wytyczne, na bazie których KPS został opracowany (a więc strategia Europejski Zielony Ład). Co za tym idzie, nanoszenie poprawek a następnie opracowanie odpowiednich aktów wykonawczych może się opóźnić. Nie ma więc pewności, czy nabór na premię dla młodego rolnika na nowych zasadach ruszy w terminie. A biorąc pod uwagę nawet realne daty – ogłoszenie naboru, lista, weryfikacja wniosku, decyzja, uprawomocnienie itd. – środki na koncie młodego rolnika z perspektywy 2021-2027 mogą pojawić się najszybciej za 3 lata.

Warunki przyznania pomocy zapisane w KPS są na dziś bardzo ogólne i co najważniejsze – niestety niepewne. Póki co wiemy, że największym atutem KPS w kontekście właśnie planowanej premii dla młodego rolnika jest to, że będzie ona wynosiła 200 tys. zł. Wymogi dotyczące jej przyznania wydają się być w sumie zbliżone do obecnych. Tak jak i aktualnie, rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie może nastąpić wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ale tym razem młody rolnik od dnia przyznania pomocy będzie miał 12 miesięcy (a nie jak obecnie 9) na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 tys. euro. Powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 tys. euro.

Młody rolnik będzie zobowiązany do osiągnięcia co najmniej 60% udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach i jego utrzymania przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a także utrzymania w tym samym czasie nabytych w ramach operacji środków trwałych.

Jeśli chodzi o KRUS, w projekcie Planu Strategicznego na lata 2021-2027 młodym rolnikiem jest osoba z 3-letnim stażem pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przypomnijmy, obecnie jest to 12 miesięcy.

Może nie ma na co czekać, bo lepszy wróbel w garści?

W kontekście wysokości zaplanowanej premii nie można jednak też zapominać o szalejącej aktualnie inflacji. Oczywistym jest, że nominalne 200 tys. zł dzisiaj będzie miało za 3 lata niższą realną wartość. Chyba nikogo bardziej niż rolników nie dotyka wzrost cen środków do produkcji, który jest znacznie wyższy od poziomu inflacji ogłaszanego przez GUS.

