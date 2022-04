KE przeznaczyła 35 tys. euro na gospodarstwo, w tym na dopłaty do nawozów

Zgoda Komisji Europejskiej na dopłaty do nawozów jest już od tygodnia - twierdzi Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa. Na co więc czeka resort rolnictwa?





– Czekamy na oficjalne pismo z Komisji Europejskiej, zatwierdzające program dopłat do nawozów, które formalnie pozwoli na jego uruchomienie – powiedział w czwartek w Białymstoku wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Tymczasem Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa twierdzi, że taka zgoda KE została wydana już tydzień temu.

- Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy zostały ogłoszone 24 marca. Pozwalają one na dopłaty do nawozów (i nie tylko) w kwocie do 35 tys. euro na gospodarstwo - napisała na twitterze Komisarz Wojciechowski w odpowiedzi na informację resortu rolnictwa.

Przypomnijmy, 23 marca, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że w pakiecie pomocy, na który Bruksela dała zielone światło znalazły się: uruchomienie rezerwy kryzysowej WPR, zgoda na tymczasowe uregulowania dotyczące pomocy ze strony danego państwa, które miałyby umożliwić świadczenie pomocy dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem kosztów nakładów, umożliwienie produkcji rolnej na obszarach nieprodukcyjnych (ugory), interwencję na rynku wieprzowiny, przyśpieszenie wypłaty dopłat.

Na co jeszcze czekamy Panie Ministrze?