Komisja Europejska zaakceptowała kolejną transze pomocy dla krajów przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji.

Przeznaczone na pomoc pieniądze pochodzą z rezerwy kryzysowej na rok 2023. Wsparcie ma być rekompensatą za skutki nadmiernego importu towarów rolnych z Ukrainy - w największym stopniu chodzi o zboża, rzepak i kukurydzę.

39,33 mln dla Polski

Kolejna już transza pomocy opiewa na 100 mln euro, z których:

9,77 mln euro trafi do Bułgarii,

15,93 euro na Węgry,

39,33 mln euro do Polski,

29,73 euro do Rumunii,

5,24 mln euro na Słowację.

Kraje te mogą uzupełnić unijne wsparcie do 200% środkami krajowymi, co stanowiłoby łączną pomoc finansową w wysokości 300 mln euro dla poszkodowanych rolników. W przypadku Polski, po uzupełnieniu środkami krajowymi, będzie to kwota niemal 120 mln euro.

Ograniczenia w imporcie produktów rolnych obowiązują

Przypomnijmy: w związku z niekontrolowanym importem towarów rolnych z Ukrainy państwa przyfrontowe zaczęły wprowadzać jednostronne blokady importu. 28 kwietnia Komisja Europejska zawarła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w tej sprawie, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych dotyczących przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, które obowiązywały do 5 czerwca. Jednocześnie państwa przyfrontowe zostały zobowiązane do zniesienia swoich wewnętrznych ograniczeń jednostronnych. Obecnie sankcje te są przedłużone do 15 września, jednak Komisja zapowiada ich stopniowe wygaszanie.