Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według ARiMR?

Naszej czytelniczce nie wystarczyło skończenie studiów wyższych i dwusemestralnych studiów podyplomowych, aby mogła być uznana za rolnika. ARiMR domaga się od niej zwrotu pierwszej raty premii dla młodego rolnika i nie wypłaca drugiej raty.

Problem zaskoczył nie tylko naszą czytelniczkę, ale nawet władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, od którego nasza czytelniczka odebrała zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Studium Wiedzy o Unii Europejskiej ,,Agro-Unia" z wynikiem bardzo dobrym.

Teraz zarówno ona, jak i władze uczelni pytają w ARiMR, dlaczego tego wykształcenia agencja nie chce uznać.

Jak podaje Uniwersytet Przyrodniczy w pismach kierowanych do agencji, w katalogu definicji treści związanych z działalnością rolniczą zastosowanym przez Agencję powinno się również uwzględnić te zagadnienia, których zakres kształcenia obejmuje treści związane z organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego.

Zdaniem agencji natomiast możliwe byłoby zaliczenie następujących przedmiotów: Podstawy ekonomii rolniczej, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Agrobiznes i marketing artykułów rolnych, Technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, Podstawy rachunkowości rolnej - co daje łącznie 120 godzin. A potrzeba 150.

Na tej podstawie ARiMR wydała decyzję nakazującą naszej czytelniczce zwrot 1. raty pomocy.

I bez znaczenia jest, że program studiów obejmował 224 godziny i dotąd spełniał wymogi wymagane od osób uzupełniających wykształcenie w ramach „Młodego rolnika”. Agencja uznaje za niemieszczące się w wykształceniu rolniczym takie np. przedmioty, jak: Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE (16 godz.), Prawodawstwo UE oraz instytucjonalne wsparcie wsi i rolnictwa (16 godz.), Metodyka przygotowania wniosków aplikacyjnych: warsztaty w zakresie wykorzystania instrumentów WPR i funduszy strukturalnych (16 godz.) czy wreszcie Ćwiczenia terenowe, Seminarium i praca dyplomowa (24 godz.).

Nasza czytelniczka już dwukrotnie doprowadziła do uchylenia wydanej w tej sprawie decyzji, nakazującej zwrot. Niestety podstawą do uwzględnienia odwołań są jednak względy natury formalnej, a nie merytorycznej.

- Wczoraj dostałam ponowną decyzję uchylającą – mówi. – Jak podano w liczącej 13 stron decyzji, powodem uchylenia jest nierozdzielenie postępowań dotyczących zwrotu i wypłaty drugiej raty pomocy. Moim zdaniem to zwykła gra na zwłokę. Agencja nie chce odnieść się do meritum sprawy. Tymczasem zwróciłam się do pana posła Jarosława Sachajki i z odpowiedzi otrzymanej przez niego od prezes Marii Fajger wynika, że rzeczywiście według agencji nie mam wymaganych 150 godzin.

Jak podaje Maria Fajger, w tym piśmie, agencja bazuje na pojęciu działalności rolniczej określonej w przepisie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Przepis ten stanowi, iż działalność rolnicza to prowadzenie działalności w zakresie produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego z wyłączeniem chowu i hodowli ryb”.

Zdaniem pani prezes, studia naszej czytelniczki nie obejmują więc treści związanych z działalnością rolniczą, chociaż, jak przyznaje w następnym zdaniu, "za treści związane z działalnością rolniczą uważa się przedmioty bezpośrednio związane z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz organizacją i prowadzeniem gospodarstwa rolniczego".

- Przejęłam gospodarstwo od rodziców 15 lipca 2015 r. – mówi nasza czytelniczka. - W roku 2019 uzyskałam ponad 40-proc. wzrost wielkości ekonomicznej SO w stosunku do roku bazowego, co świadczy, że zdobyta przeze mnie wiedza teoretyczna i praktyczna jest wystarczająca do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Nasza czytelniczka napisała pracę dyplomową na temat ,,Wykorzystanie Premii dla młodego rolnika - studium przypadku" - na przykładzie własnego gospodarstwa rolnego.

Teraz dopisuje do niej ciąg dalszy. Ciekawe, jak zdefiniuje ten temat ARiMR?