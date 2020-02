Kiedy „Młody rolnik” jest wykształcony według… MRiRW?

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie czeka na reakcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rzekomo niezgodnego z wymaganiami PROW programu studiów podyplomowych „Agro-unia”.

Przypomnijmy: ARiMR żąda zwrotu „Premii dla młodego rolnika” z PROW od osoby, która ukończyła studia wyższe i pomagisterskie studia podyplomowe na kierunku „Agro-unia”, prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy wyjaśnia, jak doszło do tej sytuacji. Jak się okazuje, uczelnia już od dawna zabiega o uznanie prowadzonych przez nią studiów podyplomowych w ARiMR i MRiRW.

UR przyznaje, że w momencie rozpoczynania studiów studenci byli informowani, że studia na kierunku „Agro-unia” spełniają „wymogi dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej”.

Po otrzymaniu informacji, że absolwentka ma jednak z tym trudności, UR podjął kroki, aby wyjaśnić sytuację – najpierw z ARiMR, potem z MRiRW: „Uniwersytet Rolniczy wskutek zaistniałego przypadku u jednej z absolwentek naszych studiów podyplomowych, której odmówiono wypłaty drugiej raty premii z działania <Młody Rolnik>, wystąpił z pismem do Prezesa ARiMR wraz z wykazem szczegółowych tematów o uznanie naszych studiów za spełniające wymóg wynikające z rozporządzenia, a dotyczące konieczności realizacji 150 godzin treści związanych z działalnością rolniczą.

Zarówno pierwsze pismo podpisane przez Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego jak i drugie podpisanie przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich spotkało się z negatywnym stanowiskiem Agencji, o czym poinformował nas Dyrektor Departamentu Działań Premiowych.

W tej sytuacji Uniwersytet wystąpił z kolejnym wnioskiem, tym razem adresowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym to wnosi o uznanie tych studiów za spełniające wymóg studiów podyplomowych w zakresie związanym z działalnością rolniczą określony w § 5 ust. 1 pkt 3 in fine rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu <Premie dla młodych rolników> w ramach poddziałania <Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pismo to z obszernym uzasadnieniem zostało wysłane dnia 14 stycznia br. Jesteśmy przekonani, że otrzymamy pozytywną akceptację.”

Problem może być szerszy – jak informuje uczelnia, w roku akademickim 2015/16 studia realizowało 21 słuchaczy, a w roku akademickim 2016/2017- 16 słuchaczy; łącznie 37 osób, z tego 31 zdało egzamin i otrzymało świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. „Z informacji uzyskanych od słuchaczy w trakcie egzaminów dyplomowych wynika, że wszyscy oni realizowali studia z myślą o uzyskaniu formalnych kwalifikacji rolniczych, w tym znaczna ich część z zamiarem skorzystania z instrumentu WPR, jakim jest premia dla <Młodego rolnika>” - podano.