Kiedy zostanie wypłacony, obiecany przed wyborami, bonus frekwencyjny na KGW, orkiestry i zespoły ludowe? MRiRW odpowiada.

9 października, minister rolnictwa Robert Telus poinformował na konferencji prasowej, że każda gmina, w której frekwencja przekroczy 60%, a liczy sobie do 20 tys. mieszkańców - otrzyma 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe i Orkiestry Dęte.

Kiedy rząd zapłaci za frekwencję?

Redakcja farmer.pl zapytała więc w resorcie rolnictwa:

ile gmin – według danych resortu rolnictwa – spełniło te wymienione wyżej wymagania i otrzyma te zapowiadane pieniądze na KGW, orkiestry i zespoły ludowe

ile w sumie tych pieniędzy - w związku z osiągniętą frekwencją - zostanie przekazane

kto wyda formalnie zgodę / dyspozycję wypłaty tych pieniędzy i kiedy konkretnie nastąpi wypłata tych pieniędzy (czy zapowiedź tę będzie realizował jeszcze obecnie funkcjonujący rząd czy dopiero kolejny?)

czy gmina będzie musiała podzielić te środki po równo na wszystkie funkcjonujące na jej obszarze KGW, orkiestry czy zespoły ludowe, czy będzie mogła sama zdecydować, że przeznacza te środki na np. remont świetlic czy innych domów kultury? Jeśli to pierwsze rozwiązanie to będzie to forma darowizny na rzecz np. KGW czy jaka to będzie forma prawna?

z jakiego budżetu będą realizowane ww. wypłaty, czy bezpośrednio ze środków jakimi dysponuje resort rolnictwa (czyli budżet MRiRW) czy z innych funduszy? Z jakich?

Krótko i... to tyle na ten temat

Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Jest też bardzo krótka i niestety niewiele się z niej dowiadujemy.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że środki dla gmin, w których frekwencja przekroczyła 60 procent zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu procedowania stosownych przepisów prawnych. MRiRW przygotowuje rozwiązania dotyczące bonusu frekwencyjnego z przeznaczeniem na działalność KGW, zespołów ludowych i orkiestr dętych - informuje Biuro Prasowe MRiRW.

Zatem czekamy na rzeczone przepisy.

Trzymamy też kciuki za to, by wszystkie gminy, które spełniły stawiane wymagania otrzymały obiecane środki w takiej wysokości, jak to zostało przedwyborczo obiecane. Jak wiadomo, frekwencja w tegorocznych wyborach parlamentarnych była rekordowa. Gmin do 20 tys. też w Polsce sporo.... Do tego może się zdarzyć, że to już nie temu rządowi przyjdzie wypłacać pieniądze, które obiecał.