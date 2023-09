Koła Gospodyń Wiejskich mogą dostać do 10 tys. zł. Ale tylko do końca września

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich: 8 tys. zł; 9 tys. zł lub 10 tys. zł - wnioski do 30 września, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. Dotychczas zarejestrowano 12,35 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 105,12 mln zł. Do 4 września ok. 102,13 mln zł trafiło na konta bankowe blisko 12 tys. KGW.

Wnioski o wsparcie dla KGW przyjmowane są przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. Czytaj więcej Wirtualne kasy fiskalne także dla OSP i KGW Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nie warto zwlekać - W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać - zaznacza ARiMR. Dotychczas wnioski na kwotę 105,12 mln zł złożyło 12,35 tys. kół. Pod koniec kwietnia ARiMR rozpoczęła wypłacanie pieniędzy z tego tytułu – do 4 września na konta bankowe blisko 12 tys. KGW przekazane zostało 102,13 mln zł. Wsparcie to jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Tegoroczny budżet wzrósł względem poprzednich lat i wynosi 120 mln zł. Dofinansowanie pozostaje uzależnione od liczebności koła: 8 tys. zł mogą otrzymać te liczące nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł przysługuje organizacjom, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób; jeśli koło jest jeszcze liczniejsze, wysokość pomocy finansowej wynosi 10 tys. zł. Jakie Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać wsparcie? O przyznanie dofinansowania na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 roku środki będą przekazywane na rachunki zgłoszone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian. Czytaj więcej Tak Zbigniew Ziobro kupuje głosy na wsi. Funduje grilla i Thermomix Na co można przeznaczyć pieniądze? Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można także wykorzystać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Za otrzymane środków można także prowadzić działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas przyznane środki były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic. Czytaj więcej Premier: Chcemy podnieść środki na program rozwoju KGW

