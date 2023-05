Skoro jest tak dobra stawka dopłat i tak dobre inne warunki, to dlaczego rolnicy nie sprzedają zboża do skupów?

Pytanie tej treści padło podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej w resorcie rolnictwa.

- Ruch na skupach jest coraz większy - stwierdził w odpowiedzi Robert Telus, minister rolnictwa.

Ile zboża rolnicy już sprzedali?

Według informacji zbieranych przez ARiMR - na które powołał się minister - stany magazynowe u rolników na dzień wczorajszy są już o ok. 40% mniejsze, w stosunku do danych z monitoringu przeprowadzonego w tym zakresie pod koniec lutego br.

- Tyle zboża zostało już sprzedane i to jest dobra informacja - dodał Robert Telus.

- Oczywiście chciałbym, aby ten ruch w skupach był większy, bo obiecałem że to zboże będzie sprzedane szybciej - zaznaczył też.

Dlaczego ruch w skupach nie jest taki, jaki się oczekuje?

Według ministra Telusa, ruch w skupach jest nieco mniejszy, niż oczekiwany dlatego, że rolnicy wciąż czekają na wyższe stawki w skupach.

Rolnicy, widząc datę 15 czerwca mają jeszcze trochę czasu, być może liczą na to, że na Matifie cena wzrośnie, i co za tym idzie wzrosłaby też w Polsce. Bo dopłata będzie stała. (...) Ja bym jednak zachęcał rolników, aby sprzedawać szybciej, opróżniać magazyny. Nikt dziś nie może zagwarantować, że ta cena będzie rosła lub będzie spadała. Ja tego też nie wiem i na pewno nie podejmę się takiej analizy - stwierdził minister.

Dopytywany, czy próg 300 ha (tj. o dopłaty do zbóż rolnicy mogą się ubiegać tylko do 300 ha) nie stanowi tu istotnej bariery, szef resortu rolnictwa zaznaczył, że w jego ocenie nie jest to żadna przeszkoda.

- Gospodarstw do 300 ha mamy w Polsce 97%. Te 3% większych też dostanie dopłatę, ale do 300 ha - zaznaczył Robert Telus.

I dodał:

- Szczerze, chciałbym znać, jaki jest powód (że ruch w skupach nie jest duży - dop. redakcji). Tej odpowiedzi nie mam, nie znam jej. Próbujemy sondować rolników co się dzieje, dlaczego nie sprzedają. Odpowiedzi są różne: niektórzy mówią, że ich firma nie skupuje. A rolnicy mają swoje przyzwyczajenia, swoje firmy (skupowe - dop. redakcji). (...) Ale zachęcam rolników, aby sprzedawać.