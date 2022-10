Koniec z dopłatami do nawozów. Prawie wszystkie wypłacone

Wypłata dopłat do nawozów dobiega końca, fot. shutterstock

To już jest koniec.... z dopłatami do nawozów. Już niemal wszyscy rolnicy, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania pomocy do zakupu nawozów mineralnych otrzymali pieniądze.

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Po ocenie 427 tys. złożonych wniosków do otrzymania wsparcia zakwalifikowano ponad 418 tys. rolników, a przyznana im kwota pomocy to 2,62 mld zł. Jak informuje ARiMR, do 20 października 2022 r. przekazano 2,615 mld zł. Pieniądze trafiły na konta 418 tys. gospodarzy. Wypłatę należności Agencja rozpoczęła 11 lipca 2022 r. Dlaczego nie wszyscy rolnicy otrzymali dopłaty do nawozów? Jak przyznaje Agencja, do obsłużenia zostały jeszcze wnioski, które wymagają złożenia wyjaśnień. Im rolnicy szybciej to zrobią tym szybciej dostaną pieniądze. - Niestety zdarza się też tak, że wysłane przez ARiMR pieniądze wracają do nas, ponieważ rachunek, który podał rolnik, i na który zostały przesłane środki został zamknięty. Prosimy zatem, aby gospodarze upewnili się, że ARiMR posiada aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zapraszamy do naszych biur powiatowych, gdzie należy zgłosić taką zmianę - zaznacza w komunikacie Agencja. Wypłata pomocy mniejsza niż wcześniej szacowana Udzielane dofinasowanie miało zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. Czy zrekompensowało? Na to pytanie, każdy rolnik może odpowiedzieć sobie sam, korzystając z własnych doświadczeń... O pomoc, na którą musiała zgodzić się sama UE (była to przecież tzw. pomoc wojenna), mógł ubiegać się rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczano w oparciu o dwustopniowy algorytm. Czytaj więcej [Aktualizacja] Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do nawozów? Po pierwsze, pod uwagę brano określone stawki do hektara: 500 zł dla upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) i 250 zł w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). Po drugie, obliczano różnicę w cenach nawozów między 1 września 2021 r. i 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. Po przemnożeniu wyniku przez liczbę ton nawozów zakupionych w pierwszym z wymienionych okresów wyliczano wysokość pomocy. Po porównaniu obydwu kwot wybierano tę mniejszą – jako właściwą stawkę dofinansowania. Dlatego, choć początkowo mówiło się o 3,5 mld zł, które łącznie miały trafić do rolników w formie dopłat do nawozów, ostatecznie wypłaconych zostanie tylko 2,62 mld zł. Jak tłumaczy Agencja, tę pierwszą kwotę wyszacowano "na szybko" na podstawie wniosków o dopłaty bezpośrednie (przypomnijmy, złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego było jednym z warunków przyznania dopłaty do nawozów). Ta druga stawka została natomiast wyliczona w oparciu o rzeczywiste dane, tj. wynikające z przedstawionych przez rolników faktur. Czytaj więcej Dopłaty do nawozów - temat ciągle budzi kontrowersje

