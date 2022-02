Kontrola w gospodarstwie? Na dopłatę poczekasz...

Nie ma się co łudzić, nie wszyscy rolnicy dostaną szybko dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dlaczego?

Do 25 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ok. 13,96 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,77 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe za 2021 rok to nieco ponad 3 mld zł.

Od 18 października do 30 listopada 2021 r. wypłacane były zaliczki. W tym okresie do 1,21 mln rolników trafiły dopłaty bezpośrednie w kwocie ok. 9,88 mld zł, a ponad 858 tys. otrzymało 2,21 mld zł w postaci płatności obszarowych z PROW.

1 grudnia 2021 r. rozpoczął się proces przekazywania wypłat końcowych. Płatności w ramach kampanii 2021 mogą być realizowane do 30 czerwca 2022 r.

Ale nie ma się co łudzić, że wszyscy rolnicy otrzymają należne dopłaty bezpośrednie i obszarowe w terminie.

Choć ARiMR - co sama podkreśla - dokłada wszelkich starań, by wszystkie decyzje zostały wydane w terminie, czyli do 1 marca 2022 r., mogą się zdarzyć znaczące opóźnienia. Na przykład, może się tak zdarzyć, gdy gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli lub jeśli w wyniku dziedziczenia zmienił się właściciel ziemi. Wtedy siłą rzeczy wypłata środków nastąpi po wspomnianym terminie. Gospodarze będą jednak o tym powiadamiani.

- Agencji zależy, by jak najsprawniej przekazywać należne rolnikom środki. Pieniądze nie będą mogły być też wypłacone, jeśli dane dotyczące numerów kont są nieaktualne. Wszelkie zmiany dotyczące rachunku bankowego należy zgłaszać w biurach powiatowych Agencji - podkreśla ARiMR w komunikacie.