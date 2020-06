Koszt wdrażania „Dobrostanu zwierząt” wielką niewiadomą – aż do końca

Ani MRiRW, ani ARiMR nie są w stanie powiedzieć, ile będzie kosztowało wdrażanie „Dobrostanu zwierząt" z PROW.

Jak już informowaliśmy, w ocenie skutków regulacji przepisów przygotowanych do wdrożenia nowego działania PROW „Dobrostan zwierząt” nie podano wyliczenia dla kosztów wprowadzania tego działania.

Więcej: Ile kosztują plany „Dobrostanu zwierząt”, czyli co prostuje MRiRW?

Nie wiadomo też, jakie są koszty transakcyjne i czym i ile różni się od nich opłata za przygotowanie planu dochodzenia do dobrostanu.

Zapytaliśmy w ARiMR oraz w MRiRW, w ilu przypadkach maksymalna wysokość refundacji kosztów transakcyjnych będzie różnić się od kosztu sporządzenia planu dochodzenia do dobrostanu? Jak spodziewa się MRiRW, ilu rolników wystąpi z tytułu Dobrostanu zwierząt np. o płatności pow. 25.000 zł? Ilu powyżej 20 tys. zł? Czy w ARiMR już są takie wnioski? Ile? Czy w ogóle są realne i w których pakietach?

Ministerstwo przyznaje, że nie poczyniło w tym kierunku żadnych ustaleń.

„Uprzejmie informuję, że obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, czyli tzw. płatności dobrostanowej. Dlatego też udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie jest obecnie możliwe. Ponadto, należy mieć na względzie, że w przypadku tego działania stosuje się tzw. „bezwnioskowy” system składania wniosków, co oznacza, że rolnik nie wskazuje konkretnych sztuk zwierząt, do których ubiega się o przyznanie płatności, a dodatkowo, w trakcie okresu realizacji wymogów mogą nastąpić zmiany w liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. Tym samym, do dnia kontroli i wydania decyzji w sprawie przyznania płatności dobrostanowej nie będzie można stwierdzić, ile gospodarstw realizowało faktycznie działanie i jakiej wielkości stada otrzymały wsparcie.

Jednocześnie, w odniesieniu do kwestii refundacji z tytułu kosztów transakcyjnych należy zauważyć, że jej wysokość uzależniona jest od wysokości wypłaconej płatności dobrostanowej, która jest określona w decyzji w sprawie przyznania płatności dobrostanowej wydawanej przez ARiMR” – podano.

Do zajęcia stanowiska w tej sprawie nie poczuwa się też agencja.

„ARiMR nie monitoruje cen usług za wykonanie planów poprawy dobrostanu zwierząt, które sporządzają w ramach usług doradczych zarówno podmioty prowadzące doradztwo prywatne i jak i państwowe.

Biorąc pod uwagę, że rolnicy składając wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej nie deklarują liczby zwierząt do tej płatności, a zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, płatność w ramach poszczególnych wariantów jest przyznawana do:

- średniej liczby loch w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku wariantu 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach,

- liczby tuczników, przeznaczonych na rzeźni lub uboju od dnia następującego po dniu, w którym upływają 4 miesiące od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w danym roku, do dnia poprzedzającego dzień złożenia takiego wniosku w kolejnym roku, lecz nie dłużej niż do dnia 15 maja tego kolejnego roku - w przypadku wariantu 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach,

- liczby krów mlecznych wypasanych przez rolnika w okresie od 1 kwietnia lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, jeżeli wniosek został złożony po 1 kwietnia, do 15 października tego roku - w przypadku wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas,

- średniej liczby krów mlecznych w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku wariantu 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach,

- średniej liczby krów mamek w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym został złożony ten wniosek - w przypadku wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek,

a także biorąc pod uwagę, że nabór wniosków na rok 2020 nie został jeszcze zakończony, oszacowanie liczby rolników, którzy otrzymają określoną wysokość płatności dobrostanowej nie jest możliwe.

Dodatkowo należy podkreślić, że płatność dobrostanowa jest przyznawana po zakończeniu wszystkich kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, na podstawie danych zawartych w systemie IRZ.

Ponadto informujemy, że pytanie o spodziewaną przez MRiRW liczbę wniosków w przedziałach pozostaje poza kompetencjami ARiMR”.

Dodajmy, że spodziewana liczba wszystkich wniosków to 65 tys. – to podano w ocenie skutków regulacji. I tylko to. Na dopłaty do dobrostanu zwierząt przeznaczono z PROW 50 mln euro.

Pytanie, czy nie oddaje się skórki za wyprawkę pozostaje zatem w zawieszeniu.