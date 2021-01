KOWR dostaje dopłaty do ponad 100 tys. ha

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był i jest beneficjentem pomocy udzielanej rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wsparcia w ramach płatności bezpośrednich – przyznaje Ministerstwo Rolnictwa.

Posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Szramka zapytali ministra rolnictwa o to, czy KOWR był i jest beneficjentem pomocy udzielanej rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jakie dopłaty bezpośrednie otrzymuje KOWR i w jakich biurach powiatowych zgłasza grunty do płatności.

Minister Grzegorz Puda przyznał, że „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był i jest beneficjentem pomocy udzielanej rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wsparcia w ramach płatności bezpośrednich”.

Dzieje się tak od lat – jak wynika z przedstawionych danych, areał objęty dopłatami, należący do KOWR i spółek zależnych od KOWR we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020 jest zbliżony od 2015 roku. W 2020 roku wnioskami objęto:

- płatności bezpośrednie - 100 016,67 ha,

- płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne - 1 349,07 ha,

- płatności ONW - 1 465,12 ha.

KOWR oraz spółki zależne zgłaszają grunty do płatności w następujących biurach powiatowych ARiMR: bartoszyckie, bialskie, choszczeńskie, dzierżoniowskie, elbląskie, głubczyckie, gnieźnieńskie, gostyńskie, grudziądzkie, inowrocławskie, kolskie, koszalińskie, kościańskie, krakowskie, leszczyńskie, łowickie, malborskie, oświęcimskie, pilskie, pińczowskie, płockie, poznańskie, prudnickie, przasnyskie, raciborskie, radziejowskie, rawickie, sieradzkie, słupskie, szamotulskie, śremskie, warszawsko-zachodnie, włocławskie, wodzisławskie, wschowskie oraz ząbkowickie.

Natomiast odpowiadając na pytanie, „jakie podmioty wykonywały i wykonują obowiązki (normy i wymogi wzajemnej zgodności) nałożone na rolników wynikające z PROW 2014-2020 na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?” minister zapewnił tylko, że „wszyscy wnioskujący o przyznanie płatności bezpośrednich i niektórych płatności PROW 2014-2020, zgodnie z art. 91-93 rozporządzenia (UE) nr 1306/20131 są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności”.

Zatem nie wiadomo, co dzieje się z gruntami, które nie są w trwałym zarządzie KOWR, a czekają na rozdysponowanie – a jest ich prawie drugie tyle co tych, które KOWR zgłasza do dopłat.

„Stan gruntów pozostających w Zasobie WRSP na 30 września 2020 r. wynosił ogółem 1 362 274 ha, z czego grunty znajdujące się w dzierżawie stanowiły 1 065 543 ha, w trwałym zarządzie 17 652 ha, użytkowaniu wieczystym 52 559 ha, dożywotnim użytkowaniu 2 518 ha, bezumownym użytkowaniu 12 130 ha. Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 175 902 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 35 788 ha. Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 326 486 ha” – podaje KOWR i dodaje, że szacunkowa ocena przydatności pozostających do rozdysponowania gruntów pokazała, że znaczna część tych gruntów (ok. 72%) może być sprzedana lub wydzierżawiona kontrahentom KOWR na cele związane z produkcją rolną z tym, że większość z tych gruntów cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie. Kolejne grunty (ok. 18%) określono jako kwalifikujące się do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo, a także na cele rekreacji i związane z ochroną przyrody. Dla pozostałych gruntów (ok. 10%) nie zdefiniowano możliwych kierunków ewentualnego wykorzystania. Ocenia się, że znaczna część tych gruntów charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem oraz innymi niekorzystnymi cechami (np. nieuregulowane stosunki wodne, zakamienione, położone na skarpach, urwiskach itp.) – podaje KOWR.

Jak z tego wynika, areał posiadany przez KOWR, do którego nie są naliczane dopłaty, jest znacznie większy od tego, na jaki KOWR o dopłaty występuje. Nie podano, czy dla tych gruntów są spełnione normy i wymogi wzajemnej zgodności) nałożone na rolników.

A odpowiedź na pytanie, „jakie podmioty wykonywały i wykonują obowiązki (normy i wymogi wzajemnej zgodności) nałożone na rolników wynikające z PROW 2014-2020 na gruntach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?” byłaby bardzo ciekawa…