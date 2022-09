Do 30 września 2022 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski dotyczące świadczenia usług zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w 2023 r. - przypomina ARiMR.

Z końcem września 2022 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie w 2023 r.

Wnioski na świadczenie usług utylizacyjnych (dotyczących zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie) na rzecz producentów rolnych, składa się za pośrednictwem aplikacji UTYLIZATOR udostępnionej przez Agencję podmiotom utylizacyjnym.

W przypadku, gdy podmiot nie posiada aktywnego dostępu do aplikacji UTYLIZATOR, w celu złożenia wniosku na świadczenie usług utylizacyjnych, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o dostęp do aplikacji, który został udostępniony na stronie internetowej ARiMR w dziale: Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2022 r., o godzinie 12:00. Podmioty utylizacyjne zostaną poinformowane w aplikacji UTYLIZATOR o dokonaniu ww. otwarcia ofert.

Informacje o podmiotach, które złożyły wnioski w naborze, zakresie terytorialnym oraz planowanej wartości usług utylizacyjnych zostaną opublikowane na stronie internetowej ARiMR.