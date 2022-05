Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł bezzwrotnej premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Kończy się bowiem tegoroczny nabór wniosków o takie wsparcie. Ale wychodzi na to, że niewielu młodych gospodarzy zdecyduje się sięgnąć po te środki. Kusi nowa perspektywa finansowa WPR?

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Przypomnijmy:

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Starający się o to wsparcie powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara – jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Z PROW 2014-2020 na prowadzenie własnego gospodarstwa młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii.

Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinasowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Jak wynika z przekazanych redakcji farmer.pl przez ARiMR danych - w ramach działania „Premie dla młodych rolników” do 24 maja 2022 r. zostało złożonych jedynie 186 wniosków na kwotę 27,9 mln zł.

O to, jakie mogą być przyczyny, że tak relatywnie mało młodych rolników ubiega się o wsparcie w ramach tego kończącego się naboru redakcja farmer.pl zapytała Halinę Szymańską, Prezes ARiMR:

- Myślę, że młodzi rolnicy spodziewają się, że kwota na to działanie będzie wyższa w Krajowym Planie Strategicznym dla WPR 2023=2027. I jeśli mogą sobie na to pozwolić ze względu na wiek, czy ze względu na okres posiadania gospodarstwa, to po prostu nie składają teraz wniosku, tylko czekają na zwiększenie kwoty wsparcia - przyznała w rozmowie z dziennikarką farmer.pl prezes Halina Szymańska.