Więcej czasu niż pierwotnie zakładano na złożenie wniosków o przyznanie pomocy będą mieć rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, zmianą jej profilu czy wprowadzaniem innowacji. Nabór w ramach obszaru D „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 potrwa o dwa tygodnie dłużej.

Modernizacja gospodarstw rolnych. Termin naboru wniosków wydłużony

Jak informuje ARiMR - 19 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie zakładano 5 lipca, ma się zakończyć przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z obszaru D.

Dokumenty składa się niezmiennie w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Wnioski można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możesz dostać do 600 tys. zł. To ostatni taki nabór na modernizację

Przypomnijmy - jeden beneficjent i jedno gospodarstwo może otrzymać z tej puli nawet 600 tys. zł, jeżeli zaplanowane przedsięwzięcia związane są bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, lub adaptacją na inwentarskie innych istniejących w gospodarstwie budynków. W pozostałych przypadkach limit wynosi 250 tys. zł.

Z bieżących statystyk wynika, że gospodarze ubiegają się w tym naborze już o ponad 40 mln zł.

Coraz mniej czasu na składanie wniosków o pieniądze na magazyny w ramach KPO

Pytanie czy Agencja wydłuży też czas na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie struktury magazynowej w gospodarstwach w ramach KPO.

Ten też się kończy. Jeśli chodzi o wsparcie na budowę i wyposażenie magazynów (limit pomocy to 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia – 60 tys. zł.) - wnioski można składać do 5 lipca 2023 r. wyłącznie za pomocą formularza na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR.

Dotychczas Agencja zarejestrowała ponad 6 tys. wniosków o taką pomoc na kwotę ponad 247 mln zł.

Jeśli chodzi o wsparcie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych (wysokość limitu na jednego odbiorcę wsparcia wynosi 15 mln zł, a minimalna wysokość pomocy na jedno przedsięwzięcie to 250 tys. zł) - wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przez pełnomocnika lub nadać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty są przyjmowane również za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Na razie wpłynęło tylko 7 takich wniosków na kwotę ponad 42 mln zł.