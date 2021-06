Modernizacja gospodarstw - start naboru wniosków już 21 czerwca!

Przypominamy - od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski ARiMR będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Już za kilka dni, ARiMR zacznie przyjmować wnioski o wsparcie finansowe na inwestycje w bardzo popularnym wśród rolników programie: "Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Start naboru przewidziany jest na 21 czerwca br. Koniec - 19 sierpnia 2021 r.

Jak już informowaliśmy, po raz pierwszy w tym samym terminie odbędą się nabory wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:

• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;

• rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;

• rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;

• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi - 200 tys. zł;

• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

W przypadku obszaru: nawadnianie - pomoc zostanie przyznana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

W związku z powyższym mogą zostać objęte wsparciem następujące rodzaje operacji:

wykonanie nowego nawodnienia,

ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,

ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.