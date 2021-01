Na co rolnik może dostać pieniądze – nabory PROW w 2021 r.

W styczniu kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolników planujących inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą. Do końca lutego ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycje zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Na co jeszcze rolnik może dostać pieniądze z PROW w tym roku?

Środa, 13 stycznia 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych". Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. I co ważne musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługowa następująca po zbiorach.

Wysokość dofinansowania to nawet 500 tys. zł. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Z kolei w czwartek, 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

ARiMR przypomina również, że przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.

To pierwsze wymienione wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Dofinansowanie może być przyznane na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszystkim o inwestycje dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek - w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF), a także spółki wodne lub związki spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią.

Na co jeszcze rolnik może dostać pieniądze z PROW w tym roku?

Według zaktualizowanego pod koniec 2020 r. harmonogramu naborów PROW, dysponując środkami jeszcze z puli na lata 2014-2020, ARiMR planuje w tym roku następujące nabory:

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej: 2021 r. – po ogłoszeniu –nabór ciągły

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie: maj/czerwiec 2021 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF: marzec 2021 r.

Premie dla młodych rolników: marzec 2021 r.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów: maj 2021 r., październik 2021 r.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: wrzesień 2021 r.

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: listopad 2021 r.

Współpraca: styczeń 2021 r.

Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności: luty 2021 r., maj 2021 r., październik 2021 r.

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych: luty 2021 r., czerwiec 2021r., wrzesień 2021 r., grudzień 2021 r.

Wsparcie dla szkolenia doradców: marzec 2021 r., listopad 2021 r.

Wsparcie korzystania z usług doradczych: czerwiec 2021 r.

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości: kwiecień/maj 2021 r., listopad 2021 r.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa: 15 marca – 15 maja 2021 r.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska: maj/czerwiec 2021 r., październik/listopad 2021 r.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - wsparcie na zalesienie: 1 czerwca – 31 lipca 2021 r.

Z uwagi na toczące się prace nad zmianą PROW 2014–2020 – zastrzeżono, że powyższy harmonogram może zostać uzupełniony jeszcze o inne nabory.