Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cały czas przyjmuje wnioski o wsparcie dla producentów zbóż, roślin oleistych i gryki.

Jak wynika z danych na 20 czerwca br:

Dziś w Programie Pierwszym Polskiego Radia, minister rolnictwa Robert Telus stwierdził, że dopłaty do zbóż będą "na dniach" na kontach rolników.

- Obiecałem rolnikom na ostatnim proteście w Dorohusku, że do końca czerwca zaczną wpływać środki. Myślę, że jutro albo nawet dziś środki będą wpływać. Czekam, by to ogłosić - powiedział minister.