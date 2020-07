Na dopłaty bezpośrednie będzie mniej niż było

Zgodnie z przyjętymi Konkluzjami z Nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (17- 21 lipca 2020 r.), na dopłaty bezpośrednie UE chce przeznaczyć w nowym siedmioletnim okresie budżetowym 239 916 mln euro.

Na całą politykę rolną i morską, a także działania na rzecz środowiska i klimatu, UE chce przeznaczyć 356 374 mln euro, z czego 258594 mln euro trafi na wydatki związane z rynkiem i na dopłaty bezpośrednie, a same dopłaty nie przekroczą 239 916 mln euro.

W nowym modelu realizacji oba filary WPR mają być połączone, a udział wydatków na WPR, które mają zostać przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu, wyniesie 40 proc. Nadal jednak WPR będzie opierała się na dwóch filarach. Filar I (środki rynkowe i płatności bezpośrednie) w całości będzie finansowany z budżetu UE, natomiast Filar II (rozwój obszarów wiejskich) będzie współfinansowany przez państwa członkowskie.

Jeśli chodzi o konwergencję zewnętrzną (czyli wyrównanie między państwami) płatności bezpośrednich, to założeniem jest dotarcie do pułapu 9o proc. średniej UE (215 euro) na ha do 2027 r. Ma się to dokonać przez zmniejszanie różnicy między obecną wysokością dopłat, a 90 proc. średniej UE o 50 proc. w sześciu równych etapach począwszy od 2022 roku. Górny limit dla dużych gospodarstw będzie na zasadzie dobrowolności na poziomie 100 tys. euro (można odliczyć koszty związane z pracą od kwoty podstawowego wsparcia dochodu).

Rezerwa rolna na potrzeby kryzysu i wsparcia stabilizacji rynku na początku każdego roku wyniesie 450 mln euro w cenach bieżących, będzie przenoszona na kolejny rok w przypadku jej niewykorzystania. W przypadku wykorzystania rezerwy rolnej będzie uzupełniana przy użyciu dochodów przeznaczanych na EFRG, marginesów dostępnych w ramach EFRG lub w ostateczności mechanizmu dyscypliny budżetowej.

Państwa członkowskie będą mogły udostępnić dodatkowe wsparcie w odniesieniu do środków objętych programowaniem w zakresie rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z EFRROW – maksymalnie do 25 proc. ich rocznych pułapów krajowych, w związku z tym kwota ta nie będzie już dostępna na dopłaty bezpośrednie. Próg ten można zwiększać pod określonymi warunkami.

Będzie też możliwe przekazanie maksymalnie do 25 proc. alokacji danego państwa na EFRROW – na płatności bezpośrednie, wówczas kwota ta nie będzie już dostępna na rozwój obszarów wiejskich.

Jeśli chodzi o II Filar, to alokacja na EFRROW wyniesie 77 850 mln euro. Niektórym państwom, „które borykają się ze szczególnymi wyzwaniami strukturalnymi w sektorze rolnym lub które dokonały znacznych inwestycji w wydatki filara II lub które muszą przesunąć większe kwoty da filara I, aby zwiększyć stopień konwergencji” w ramach kwoty ogólnej przyznane będą dodatkowe alokacje, m.in. Niemcy otrzymają 650 mln euro, Francja 1600 mln euro, Hiszpania i Włochy po 500 mln euro. Polski nie wymieniono.

Współfinansowanie wsparcia na rozwój obszarów wiejskich wyznaczono od 20 do 80 proc.

Cała propozycja – w załączniku.

Trzeba zauważyć, że w obecnej perspektywie budżetowej dyskutowano podobnie – proponując jednak wyższe kwoty. W lutym 2013 roku proponowano środki na politykę rolną dla całej Unii Europejskiej w wysokości ok. 373,5 mld euro, z czego ok. 277,8 mld euro na dopłaty bezpośrednie i tzw. środki rynkowe.

W dyskusji o wysokości unijnych alokacji trzeba też brać pod uwagę inflację i to, czy kwoty podawane są w cenach stałych.

