16 października 2023 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności ONW. Na konta rolników trafiło już z tego tytułu ponad 167 mln zł.

16 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności ONW. Na konta rolników trafiło już z tego tytułu ponad 167 mln zł.

Ilu rolników dostało już przelew?

Jak informuje ARiMR, do tej pory płatności w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego na kwotę ponad 117 mln zł otrzymało blisko 28 tys. rolników. Z kolei 50 mln zł wynosi suma zaliczek, które w ramach płatności ONW trafiły na konta 38,6 tys. gospodarzy. Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku. Ich wypłata zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Wysokość zaliczek

Zaliczki będą realizowane w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych, tj. :

• 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw (oraz przejściowego wsparcia krajowego);

• 85 proc. w przypadku płatności ONW.

Już od 2016 r. rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym, dopuszczonym w Unii Europejskiej, poziomie.

Warto przypomnieć, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.