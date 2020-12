Na pomoc po koronawirusie dla hodowców świń jest 175 mln zł

Przeznaczone dla hodowców świń jako pomoc po koronawirusie 175 mln zł wystarczy np. do wypłacenia pomocy 11 744 hodowcom, trzymającym powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń - po 14 900 zł na rzecz każdego.

ARiMR ogłosiła zbieranie wniosków o udzielenie pomocy dla hodowców świń, ale wciąż nie jest podpisane rozporządzenie Rady Ministrów, określające zasady tej pomocy.

Dopiero z dzisiejszą datą na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono projekt rozporządzenia, określającego zasady pomocy dla hodowców świń po koronawirusie.

Warto doczytać kilka kwestii, dotyczących tej pomocy.

Po pierwsze: program zostanie zgłoszony do notyfikacji Komisji Europejskiej z datą jego realizacji do końca czerwca 2021 r.

Po drugie: w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało zapotrzebowanie na pomoc przekraczającą 175 mln zł, zostanie zastosowany współczynnik korekty kwot pomocy ustalony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w celu zapewnienia nieprzekroczenia dostępnej kwoty pomocy.

W uzasadnieniu podano: „Założono, że proponowana pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną z tytułu prowadzenia również innych niż produkcja świń w cyklu otwartym kierunków produkcji rolnej na podstawie rozporządzenia PROW (mowa o rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467), przy czym łączna kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 7000 euro. Zastosowany zostanie kurs przeliczenia EUR na PLN na dzień udzielenia pomocy.

Jak z tego wynika, kwota potrzebna na to wsparcie nie jest wliczana do pomocy objętej 2 proc. PROW, przeznaczonej wcześniej na pomoc po koronawirusie np. dla hodowców prosiąt – ale będzie podobnie do tamtej pomocy wyliczana.

Przeznaczone teraz dla hodowców świń 175 mln zł wystarczy np. do wypłacenia pomocy 11 744 hodowcom trzymającym powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń - po 14 900 zł na rzecz każdego.

Oczywiście jak uda się notyfikować ten rodzaj wsparcia w KE.

Pomoc po koronawirusie z PROW miała być wypłacona do końca tego roku, zapowiadano, że do rolników trafi równowartość 273 379 123 euro.

W uzasadnieniu projektowanej pomocy natomiast podano, że „projektowana pomoc jest komplementarna do udzielanej producentom świń w obiegu zamkniętym na podstawie rozporządzenia PROW. Kwoty ryczałtowej pomocy dla producentów świń w rozporządzeniu PROW wynikały z analizy systematycznie gromadzonych danych rynkowych oraz innych sygnałów rynkowych i eksperckiej wiedzy specjalistów zajmujących się analizą rynków rolnych. Przy ustalaniu wysokości wsparcia brano pod uwagę zarówno spadek cen, problemy ze zbytem, wydłużenie procesu produkcji i konieczność ponoszenia wyższych kosztów produkcji. Zróżnicowanie w poszczególnych grupach ze względu na skalę produkcji skorelowane zostało ze skalą problemów związanych z płynnością finansową w okresie epidemii COVID-19.”

Jednak w uzasadnieniu tamtego rozporządzenia o pomocy z PROW wyliczano, że w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 średnie ceny skupu świń spadły o 25,5%, a Komitet Monitorujący PROW stwierdzał, że ów spadek cen skupu dotknął wszystkie typy gospodarstw zaangażowanych w produkcję świń, jednak największy, negatywny wpływ miał na długoterminowy rozwój segmentu gospodarstw opierających swoją działalność o własny materiał rozrodczy. Zastrzeżono jednak wówczas: „Z uwagi na określoną wysokość środków możliwą do wykorzystania w ramach tego działania stosownie do art. 59 ust. 6a rozporządzenia nr 1305/2013 oraz dużą liczbę potencjalnych beneficjentów wymagających wsparcia na podstawie art. 39b rozporządzenia nr 1305/2013, wysokość stawek wsparcia zaproponowano na poziomie niższym z możliwych do zastosowania, w oparciu o rozeznanie i analizę sytuacji rolników, w jakiej się znaleźli w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, w poszczególnych rodzajach produkcji rolnej.” Jak wyliczano, alokacja działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” wyniesie 2% alokacji PROW 2014−2020, tj. 273 379 123 euro, w tym środki EFRROW stanowią 173 951 136 euro, a środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa – 99 427 987 euro, a płatności dla beneficjentów pomocy z PROW miały być zrealizowane w 2020 r.

W ocenie skutków regulacji nowego projektu podano natomiast, że jest 12 669 producentów świń, którzy nie otrzymali pomocy w związku z COVID-19 ze środków PROW 2014–2020. Liczba wszystkich producentów świń to w 2019 roku 30 968.

Ilu producentów otrzyma więc teraz nową pomoc? Jaka będzie jej wysokość? Tego możemy się dowiedzieć dopiero za pół roku...

Projekt rozporządzenia regulującego zasady pomocy z PROW (w przyjętym rozporządzeniu do końca maja 2020 r. ostatecznie wydłużono datę końcową okresu urodzeń) znajduje się tu:

