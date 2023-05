Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Do kiedy wnioski?

Podziel się

Dopłaty do materiału siewnego obejmują zboża, rośliny strączkowe i ziemniaki fot.Shutterstock

Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Do 25 czerwca ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat do zużytego materiału siewnego. Obejmują one zboża, rośliny strączkowe i ziemniaki. Listy roślin nie poszerzono o gatunki postulowane przez KRIR, w tym m.in. kukurydzę i rzepak.

Ruszył nabór wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz do ekologicznego materiału siewnego tych samych kategorii. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych apelował do resortu rolnictwa o rozszerzenie puli gatunków o facelię, słonecznik, rzodkiew oleistą, grykę, kukurydzę i rzepak. Finalnie nie doszło do zmian. Dlaczego? Uzasadnienie ministerstwa w tekście poniżej. Czytaj więcej Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego nie obejmą nowych gatunków roślin Które gatunki objęte dopłatami do materiału siewnego? Z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, dotacją objęto następujące gatunki roślin uprawnych: -Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto; -Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; -Ziemniak. Minimalna ilość wysiewu W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego jaka powinna być użyta do zasiewu lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określono kolejno: 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

3. pszenicy twardej – 150 kg; -pszenica orkisz – 200 kg;

4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

6. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9. pszenżyta – 150 kg;

10. owsa zwyczajnego – 150 kg;

11. owsa nagiego – 120 kg;

12. owsa szorstkiego – 80 kg;

13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;

15. bobiku – 270 kg;

16. wyki siewnej – 80 kg;

17. soi – 120 kg;

18. ziemniaka – 2000 kg;

19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z -materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;

20. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg. Czytaj więcej Materiał siewny rzepaku. Nasiona mogą być droższe Obowiązujące stawki dopłat wynoszą: -65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, -115 zł – w przypadku roślin strączkowych, -350 zł – w przypadku ziemniaków. Szczegółowe kwoty stawek dopłat podawaliśmy już w artykule Czytaj więcej Nowe stawki dopłat do materiału siewnego Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać do dnia 25 czerwca 2023 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Bezpośrednio do biura powiatowego, lub poprzez platformę ePUAP albo usługę mObywatel.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin